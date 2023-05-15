https://sputnikarabic.ae/20230515/السودان-حميدتي-ينفي-شائعات-مقتله-1077035561.html

السودان.. "حميدتي" ينفي "شائعات" مقتله

السودان.. "حميدتي" ينفي "شائعات" مقتله

نفى محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الاثنين، ما وصفه بـ"الشائعات" التي تحدثت عن مقتله. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T02:44+0000

2023-05-15T02:44+0000

2023-05-15T02:44+0000

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ونشر حميدتي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأحد، نفى من خلالها "الشائعات" التي تحدثت عن مقتله، مضيفا أن "الانقلابيين يعملون على أسلوب نشر الشائعات الهدامة التي تهدف تدمير السودان".وأوضح قائد الدعم السريع في السودان أنه هناك من "يروجون لمقتلي وكل ذلك كذب، ويظهر أنهم يعانون من الخسائر التي تلحق بهم"، مؤكدا أنه بصحة جيدة، وعلى نجاح المخططات العسكرية الخاصة بقواته.ويشار إلى أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد وجه، مساء أمس الأحد، بتجميد حسابات قوات الدعم السريع في جميع بنوك البلاد وفروعها بالخارج.وقال الجيش في بيان: "أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج".وأضاف "نص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا، وفق ما أعلن في وقت سابق اليوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي استضافتها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, السعودية