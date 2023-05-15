الصين ترسل مبعوثها الخاص للشؤون الأوراسية إلى أوروبا لحل الأزمة الأوكرانية
© AFP 2023 / NOEL CELISالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
© AFP 2023 / NOEL CELIS
بدأ مبعوث الصين الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي، زيارة اليوم الاثنين، إلى روسيا وأوكرانيا وفرنسا وبولندا وألمانيا، من أجل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
وتعليقا على هذه الخطوة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، إن "بكين ستواصل لعب دور بناء في السعي لإيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية"، مضيفًا أن بلاده ستعلن عن تفاصيل الزيارة قريبا، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وتابع وينبين، مؤكدًا أن "زيارة لي هوي، شهادة على جهود الصين نحو تعزيز محادثات السلام، وتثبت بشكل كامل التزام الصين الراسخ بالسلام".
ويعد لي هوي هو أكبر مسؤول صيني يزور أوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في فبراير/ شباط 2022.
China will, together with the international community, continue to play a constructive role in seeking a political solution to the Russia-Ukraine crisis, said Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin on Monday to an inquiry on China's Special Envoy for Eurasian Affairs… pic.twitter.com/L9TjuDEV3R— Global Times (@globaltimesnews) May 15, 2023
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، أكد لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال اجتماع بينهما في العاصمة النمساوي فيينا، الأسبوع الماضي، أن بكين ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية، وقد حافظت دائما على موقف موضوعي وعادل وهادئ، ودفعت بنشاط محادثات السلام، وحثت جميع الأطراف على عدم صب الزيت على النار".
ونشرت وزارة الخارجية الصينية، في شهر مارس/ آذار الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
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خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
24 فبراير, 14:01 GMT