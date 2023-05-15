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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/الصين-ترسل-مبعوثها-الخاص-للشؤون-الأوراسية-إلى-أوروبا-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1077045858.html
الصين ترسل مبعوثها الخاص للشؤون الأوراسية إلى أوروبا لحل الأزمة الأوكرانية
الصين ترسل مبعوثها الخاص للشؤون الأوراسية إلى أوروبا لحل الأزمة الأوكرانية
بدأ مبعوث الصين الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي، زيارة اليوم الاثنين، إلى روسيا وأوكرانيا وفرنسا وبولندا وألمانيا، من أجل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T08:31+0000
2023-05-15T08:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وتعليقا على هذه الخطوة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، إن "بكين ستواصل لعب دور بناء في السعي لإيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية"، مضيفًا أن بلاده ستعلن عن تفاصيل الزيارة قريبا، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وتابع وينبين، مؤكدًا أن "زيارة لي هوي، شهادة على جهود الصين نحو تعزيز محادثات السلام، وتثبت بشكل كامل التزام الصين الراسخ بالسلام".ويعد لي هوي هو أكبر مسؤول صيني يزور أوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في فبراير/ شباط 2022.وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة ‏المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، أكد لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال اجتماع بينهما في العاصمة النمساوي فيينا، الأسبوع الماضي، أن بكين ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية، وقد حافظت دائما على موقف موضوعي وعادل وهادئ، ودفعت بنشاط محادثات السلام، وحثت جميع الأطراف على عدم صب الزيت على النار".ونشرت وزارة الخارجية الصينية، في شهر مارس/ آذار الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
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الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الصين ترسل مبعوثها الخاص للشؤون الأوراسية إلى أوروبا لحل الأزمة الأوكرانية

08:31 GMT 15.05.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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بدأ مبعوث الصين الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي، زيارة اليوم الاثنين، إلى روسيا وأوكرانيا وفرنسا وبولندا وألمانيا، من أجل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
وتعليقا على هذه الخطوة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، إن "بكين ستواصل لعب دور بناء في السعي لإيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية"، مضيفًا أن بلاده ستعلن عن تفاصيل الزيارة قريبا، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وتابع وينبين، مؤكدًا أن "زيارة لي هوي، شهادة على جهود الصين نحو تعزيز محادثات السلام، وتثبت بشكل كامل التزام الصين الراسخ بالسلام".
ويعد لي هوي هو أكبر مسؤول صيني يزور أوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في فبراير/ شباط 2022.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة ‏المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، أكد لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال اجتماع بينهما في العاصمة النمساوي فيينا، الأسبوع الماضي، أن بكين ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية، وقد حافظت دائما على موقف موضوعي وعادل وهادئ، ودفعت بنشاط محادثات السلام، وحثت جميع الأطراف على عدم صب الزيت على النار".
ونشرت وزارة الخارجية الصينية، في شهر مارس/ آذار الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي
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خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
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