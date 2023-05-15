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الصين: عودة سوريا للجامعة العربية تظهر أنه عندما ينكمش ظل أمريكا ينتشر نور السلام
الصين: عودة سوريا للجامعة العربية تظهر أنه عندما ينكمش ظل أمريكا ينتشر نور السلام
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، "تظهر مرة أخرى أنه عندما ينكمش ظل أمريكا ينتشر نور السلام". 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T13:14+0000
2023-05-15T13:14+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي: "تسمي أمريكا وحفنة من البلدان طريقتهم في ممارسة اللعبة "القواعد" وتغيير الأنظمة في البلدان الأخرى "الربيع"، إن هذا "التصحيح السياسي" الملتوي لن يقودهم إلى أي مكان بعد الآن".وتابع: "نعتقد أنه مع تضافر جهود جميع الأطراف، ستتحقق الدول العربية بالتأكيد التضامن والتنشيط".وأعلنت الجامعة العربية، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، ابتداءً من 7 مايو/ أيار الجاري.وجاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أمس الأحد، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
https://sputnikarabic.ae/20230508/الولايات-المتحدة-تعلن-أن-العقوبات-على-سوريا-سارية-رغم-عودتها-للجامعة-العربية-1076802855.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, العالم العربي, العالم

الصين: عودة سوريا للجامعة العربية تظهر أنه عندما ينكمش ظل أمريكا ينتشر نور السلام

13:14 GMT 15.05.2023
© AFP 2023 / Raad Adayleh / مقعد سوريا في الجامعة العربية
مقعد سوريا في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
مقعد سوريا في الجامعة العربية
© AFP 2023 / Raad Adayleh /
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أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، "تظهر مرة أخرى أنه عندما ينكمش ظل أمريكا ينتشر نور السلام".
وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي: "تسمي أمريكا وحفنة من البلدان طريقتهم في ممارسة اللعبة "القواعد" وتغيير الأنظمة في البلدان الأخرى "الربيع"، إن هذا "التصحيح السياسي" الملتوي لن يقودهم إلى أي مكان بعد الآن".
وتابع: "نعتقد أنه مع تضافر جهود جميع الأطراف، ستتحقق الدول العربية بالتأكيد التضامن والتنشيط".
وأعلنت الجامعة العربية، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، ابتداءً من 7 مايو/ أيار الجاري.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
الولايات المتحدة تعلن أن العقوبات على سوريا سارية رغم عودتها للجامعة العربية
8 مايو, 20:05 GMT
وجاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أمس الأحد، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
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