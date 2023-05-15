https://sputnikarabic.ae/20230515/العراق-اندلاع-حريق-هائل-في-كلية-أهلية-وسط-العاصمة-بغداد-فيديو-1077080864.html
العراق.. اندلاع حريق هائل في كلية أهلية وسط العاصمة بغداد.. فيديو
العراق.. اندلاع حريق هائل في كلية أهلية وسط العاصمة بغداد.. فيديو
اندلع حريق هائل في مبنى كلية التراث الأهلية، غربي العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الاثنين. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T21:53+0000
2023-05-15T21:53+0000
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ونقلت السومرية نيوز، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، عن مصدر أمني، إفادته باندلاع حريق هائل في مبنى كلية أهلية وهي كلية التراث الأهلية، وسط العاصمة بغداد.وذكر المصدر أن الحريق التهم بنايتين داخل الكلية الأهلية، الواقعة في منطقة المنصور ببغداد، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.ومن جانبه، أكد إعلام مديرية الدفاع المدني العراقية، نشوب حريق بكلية التراث في بغداد، وأنه على الفور توجهت ما يقارب 40 سيارة إطفاء لمكان الحادث من إجل إخماده.ولم تعرف بعد أسباب الحريق وحجم أضراره.ويشار إلى أنه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، اندلع حريق ضخم في مركز تجاري بمنطقة الوزيرية وسط بغداد، أصيب خلاله 32 شخصا كما بلغ عدد المفقودين جراء انهيار جزء من المبنى 10 أشخاص.وتفتقر معظم البنايات في بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، لإجراءات السلامة ما يسبب وقوع حوادث وسقوط ضحايا، بينما تشهد مراكز تجارية رئيسية في بغداد حرائق تؤدي أحيانا إلى إصابات بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221117/بعد-تكرار-الحرائق-السوداني-يتفقد-مطار-بغداد-الدولي-1070269730.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط
الأخبار, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط
العراق.. اندلاع حريق هائل في كلية أهلية وسط العاصمة بغداد.. فيديو
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اندلع حريق هائل في مبنى كلية التراث الأهلية، غربي العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الاثنين.
ونقلت السومرية
نيوز، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، عن مصدر أمني، إفادته باندلاع حريق هائل في مبنى كلية أهلية وهي كلية التراث الأهلية، وسط العاصمة بغداد.
وذكر المصدر أن الحريق التهم بنايتين داخل الكلية الأهلية، الواقعة في منطقة المنصور ببغداد، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
17 نوفمبر 2022, 09:43 GMT
ومن جانبه، أكد إعلام مديرية الدفاع المدني العراقية
، نشوب حريق بكلية التراث في بغداد، وأنه على الفور توجهت ما يقارب 40 سيارة إطفاء لمكان الحادث من إجل إخماده.
ولم تعرف بعد أسباب الحريق وحجم أضراره.
ويشار إلى أنه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، اندلع حريق ضخم في مركز تجاري بمنطقة الوزيرية
وسط بغداد، أصيب خلاله 32 شخصا كما بلغ عدد المفقودين جراء انهيار جزء من المبنى 10 أشخاص.
وتفتقر معظم البنايات في بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، لإجراءات السلامة ما يسبب وقوع حوادث وسقوط ضحايا، بينما تشهد مراكز تجارية رئيسية في بغداد حرائق تؤدي أحيانا إلى إصابات بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.