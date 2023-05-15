https://sputnikarabic.ae/20230515/العراق-يبحث-مع-الكويت-مسألة-ترسيم-الحدود-1077036942.html
العراق يبحث مع الكويت مسألة ترسيم الحدود
العراق يبحث مع الكويت مسألة ترسيم الحدود
أعلنت الحكومة العراقية عن اجتماع اللجنة الفنية العراقية الكويتية المشتركة لبحث مسألة ترسيم الحدود بين البلدين. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T05:42+0000
2023-05-15T05:42+0000
2023-05-15T05:42+0000
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جاء هذا وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، يوم أمس الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن "اللجنة عقدت اجتماعها السادس في الكويت"، موضحا أنه ترأس الجانب الكويتي السفير منصور عياد العتيبي، نائب وزير الخارجية، بينما ترأس الجانب العراقي المستشار عثمان سلمان العبودي.وذكر البيان أن اللقاء تضمّن الاستمرار في الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة "162".وبيّن أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار البناء لتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط الدولتين.
https://sputnikarabic.ae/20230514/الرئيس-العراقي-يتلقى-دعوة-رسمية-من-السعودية-لحضور-القمة-العربية--1077012883.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
العراق يبحث مع الكويت مسألة ترسيم الحدود
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أعلنت الحكومة العراقية عن اجتماع اللجنة الفنية العراقية الكويتية المشتركة لبحث مسألة ترسيم الحدود بين البلدين.
جاء هذا وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، يوم أمس الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن "اللجنة عقدت اجتماعها السادس في الكويت"، موضحا أنه ترأس الجانب الكويتي السفير منصور عياد العتيبي، نائب وزير الخارجية، بينما ترأس الجانب العراقي المستشار عثمان سلمان العبودي.
وذكر البيان أن اللقاء تضمّن الاستمرار في الحوار المشترك
في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة "162".
وبيّن أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار البناء لتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط الدولتين.