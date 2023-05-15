عربي
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينتي-دونيتسك-وغورلوفكا-بـ-17-قذيفة-1077081001.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بـ 17 قذيفة
القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بـ 17 قذيفة
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن قوات كييف قصفت مدينتي دونيتسك وغورلوفكا في الجمهورية بـ17... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T22:33+0000
2023-05-15T22:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075816387_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_30a7010ffa2a5b3b62373c8bc451ac4d.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية أنه" تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 19.10 التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا ( منطقة نيكيتوفسكي)، تم إطلاق 6 قذائف من عيار 152 ملم".وأضاف البيان أنه "في الساعة 20.05 التجمع السكني كوراخوفو في مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، جرى إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم .. وفي الساعة 22.00 عاودت قصف نفس التجمع السكني بدونيتسك، وتم إطلاق 6 قذائف من العيار نفسه".ويشار إلى أن مدينة غورلوفكا تقع على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ العام 2014.فيما تقع منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك على المشارف الغربية للمركز الإداري لجمهورية دونيتسك الشعبية، في أبعد جزء عن مركز المدينة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230515/ماكرون-يعلن-استعداد-بلاده-لتدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-الفور-1077076567.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075816387_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_c0740788d51977df2fcfef8231d9b529.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بـ 17 قذيفة

22:33 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 22:34 GMT 15.05.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن قوات كييف قصفت مدينتي دونيتسك وغورلوفكا في الجمهورية بـ17 قذيفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية أنه" تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 19.10 التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا ( منطقة نيكيتوفسكي)، تم إطلاق 6 قذائف من عيار 152 ملم".
زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
ماكرون يعلن استعداد بلاده لتدريب الطيارين الأوكرانيين "على الفور"
18:51 GMT
وأضاف البيان أنه "في الساعة 20.05 التجمع السكني كوراخوفو في مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، جرى إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم .. وفي الساعة 22.00 عاودت قصف نفس التجمع السكني بدونيتسك، وتم إطلاق 6 قذائف من العيار نفسه".
ويشار إلى أن مدينة غورلوفكا تقع على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ العام 2014.
فيما تقع منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك على المشارف الغربية للمركز الإداري لجمهورية دونيتسك الشعبية، في أبعد جزء عن مركز المدينة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:50 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала