https://sputnikarabic.ae/20230515/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينتي-دونيتسك-وغورلوفكا-بـ-17-قذيفة-1077081001.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بـ 17 قذيفة
القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بـ 17 قذيفة
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن قوات كييف قصفت مدينتي دونيتسك وغورلوفكا في الجمهورية بـ17... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T22:33+0000
2023-05-15T22:33+0000
2023-05-15T22:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية أنه" تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 19.10 التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا ( منطقة نيكيتوفسكي)، تم إطلاق 6 قذائف من عيار 152 ملم".وأضاف البيان أنه "في الساعة 20.05 التجمع السكني كوراخوفو في مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، جرى إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم .. وفي الساعة 22.00 عاودت قصف نفس التجمع السكني بدونيتسك، وتم إطلاق 6 قذائف من العيار نفسه".ويشار إلى أن مدينة غورلوفكا تقع على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ العام 2014.فيما تقع منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك على المشارف الغربية للمركز الإداري لجمهورية دونيتسك الشعبية، في أبعد جزء عن مركز المدينة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230515/ماكرون-يعلن-استعداد-بلاده-لتدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-الفور-1077076567.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بـ 17 قذيفة
22:33 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 22:34 GMT 15.05.2023) تابعنا عبر
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن قوات كييف قصفت مدينتي دونيتسك وغورلوفكا في الجمهورية بـ17 قذيفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان صدر عن الممثلية أنه" تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 19.10 التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا ( منطقة نيكيتوفسكي)، تم إطلاق 6 قذائف من عيار 152 ملم".
وأضاف البيان أنه "في الساعة 20.05 التجمع السكني كوراخوفو في مدينة دونيتسك
(منطقة بتروفسكي)، جرى إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم .. وفي الساعة 22.00 عاودت قصف نفس التجمع السكني بدونيتسك، وتم إطلاق 6 قذائف من العيار نفسه".
ويشار إلى أن مدينة غورلوفكا تقع على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ العام 2014.
فيما تقع منطقة بتروفسكي
في مدينة دونيتسك على المشارف الغربية للمركز الإداري لجمهورية دونيتسك الشعبية، في أبعد جزء عن مركز المدينة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.