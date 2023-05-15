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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-هاوتزر-أوكرانية-بالقرب-من-خيرسون-1077045081.html
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية بالقرب من خيرسون
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية بالقرب من خيرسون
دمرت المدفعية الروسية، اليوم الاثنين، مدافع "هاوتزر" أوكرانية من طراز "غفوزديكا" بالقرب من مدينة خيرسون. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T08:18+0000
2023-05-15T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات المدفعية الروسية دمرت، ليلًا، مدافع "هاوتزر" عيار 122-ملم 2إس1 أوكرانية مع الذخيرة في بلدة داريفكا بالقرب من مدينة خيرسون.وأفاد المصدر: "تم القضاء على 5 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية".أصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري هناك بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.وفي الوقت نفسه، لا تعترف كييف بشرعية الاستفتاء وتواصل قصف أجزاء من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230515/استهداف-مدرسة-الطيران-العسكري-السابقة-في-لوغانسك-1077037751.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية بالقرب من خيرسون

08:18 GMT 15.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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دمرت المدفعية الروسية، اليوم الاثنين، مدافع "هاوتزر" أوكرانية من طراز "غفوزديكا" بالقرب من مدينة خيرسون.
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات المدفعية الروسية دمرت، ليلًا، مدافع "هاوتزر" عيار 122-ملم 2إس1 أوكرانية مع الذخيرة في بلدة داريفكا بالقرب من مدينة خيرسون.
وأفاد المصدر: "تم القضاء على 5 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية".

ووفقًا للمصدر، يوم أمس، دمرت المدفيعة الروسية طاقم مدفع هاون عيار 120 ملم مع الذخيرة في منطقة بريوزيرنو، وقضت على 4 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية وإصابة اثنين.

تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة هيمارس في ستاخانوف، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
استهداف مدرسة الطيران العسكري السابقة في لوغانسك
06:39 GMT
أصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري هناك بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.
وفي الوقت نفسه، لا تعترف كييف بشرعية الاستفتاء وتواصل قصف أجزاء من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي.
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:15 GMT
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