https://sputnikarabic.ae/20230515/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-هاوتزر-أوكرانية-بالقرب-من-خيرسون-1077045081.html
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية بالقرب من خيرسون
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية بالقرب من خيرسون
دمرت المدفعية الروسية، اليوم الاثنين، مدافع "هاوتزر" أوكرانية من طراز "غفوزديكا" بالقرب من مدينة خيرسون. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T08:18+0000
2023-05-15T08:18+0000
2023-05-15T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات المدفعية الروسية دمرت، ليلًا، مدافع "هاوتزر" عيار 122-ملم 2إس1 أوكرانية مع الذخيرة في بلدة داريفكا بالقرب من مدينة خيرسون.وأفاد المصدر: "تم القضاء على 5 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية".أصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري هناك بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.وفي الوقت نفسه، لا تعترف كييف بشرعية الاستفتاء وتواصل قصف أجزاء من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230515/استهداف-مدرسة-الطيران-العسكري-السابقة-في-لوغانسك-1077037751.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية بالقرب من خيرسون
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دمرت المدفعية الروسية، اليوم الاثنين، مدافع "هاوتزر" أوكرانية من طراز "غفوزديكا" بالقرب من مدينة خيرسون.
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات المدفعية الروسية دمرت، ليلًا، مدافع "هاوتزر" عيار 122-ملم 2إس1 أوكرانية مع الذخيرة في بلدة داريفكا بالقرب من مدينة خيرسون.
وأفاد المصدر: "تم القضاء على 5 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقًا للمصدر، يوم أمس، دمرت المدفيعة الروسية طاقم مدفع هاون عيار 120 ملم مع الذخيرة في منطقة بريوزيرنو، وقضت على 4 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية وإصابة اثنين.
أصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري هناك بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.
وفي الوقت نفسه، لا تعترف كييف بشرعية الاستفتاء وتواصل قصف أجزاء من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي.