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https://sputnikarabic.ae/20230515/المدرب-الأرجنتيني-رامون-دياز-يتوقف-عن-تدريب-الهلال-السعودي-بسبب-حادث-مروري-1077071912.html
المدرب الأرجنتيني رامون دياز يتوقف عن تدريب الهلال السعودي بسبب حادث مروري
المدرب الأرجنتيني رامون دياز يتوقف عن تدريب الهلال السعودي بسبب حادث مروري
توقف الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الهلال السعودي، عن العمل حتى نهاية الموسم بعدما وافقت له إدارة النادي على المغادرة إلى بلاده. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T16:09+0000
2023-05-15T16:09+0000
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جاء ذلك نتيجة تعرض أسرة دياز، لحادث مروري، جعل إدارة الهلال تسمح له بالتوجه إلى الأرجنتين للوقوف بجانبهم، حسبما ذكر موقع "الإمارات اليوم"، اليوم الاثنين.ومن المقرر أن يتولى إيميليانو، نجل دياز، مهام الإشراف على الفريق الأول للنادي السعودي خلال تلك الفترة.ولفت النادي إلى أن الحادث، الذي تعرضت له أسرة المدرب رامون دياز، جعلته يفقد أحد أفراد عائلته بينما تعرض اثنان لإصابات، وهو ما جعل إدارة النادي توافق على سفره وتولى نجله إيميليانو مهام الإشراف الفني على الفريق خلال المباريات المتبقية من الموسم الحالي.ووجه دياز، الذي ينتهي عقده مع الهلال في يونيو/ حزيران المقبل، رسالة شكر للاعبين، مؤكدا أنه خاض معهم تحديا احترافيا أصبح جزءا من حياته.يذكر أن دياز قاد الهلال فترتين أولهما كانت بين عامي 2016 و2018 والثانية بدأها منذ 2022، وخلال مسيرته أحرز لقب الدوري مرتين وحقق لقب وصيف دوري أبطال آسيا مرتين، إضافة إلى وصوله إلى مونديال الأندية الأخير أمام ريال مدريد الإسباني.
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار نادي الهلال السعودي

المدرب الأرجنتيني رامون دياز يتوقف عن تدريب الهلال السعودي بسبب حادث مروري

16:09 GMT 15.05.2023
© AFP 2023مدرب نادي الهلال السعودي الأرجنتيني رامون دياز
مدرب نادي الهلال السعودي الأرجنتيني رامون دياز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023
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توقف الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الهلال السعودي، عن العمل حتى نهاية الموسم بعدما وافقت له إدارة النادي على المغادرة إلى بلاده.
جاء ذلك نتيجة تعرض أسرة دياز، لحادث مروري، جعل إدارة الهلال تسمح له بالتوجه إلى الأرجنتين للوقوف بجانبهم، حسبما ذكر موقع "الإمارات اليوم"، اليوم الاثنين.
ومن المقرر أن يتولى إيميليانو، نجل دياز، مهام الإشراف على الفريق الأول للنادي السعودي خلال تلك الفترة.
ولفت النادي إلى أن الحادث، الذي تعرضت له أسرة المدرب رامون دياز، جعلته يفقد أحد أفراد عائلته بينما تعرض اثنان لإصابات، وهو ما جعل إدارة النادي توافق على سفره وتولى نجله إيميليانو مهام الإشراف الفني على الفريق خلال المباريات المتبقية من الموسم الحالي.
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي البشت الخليجي بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
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ووجه دياز، الذي ينتهي عقده مع الهلال في يونيو/ حزيران المقبل، رسالة شكر للاعبين، مؤكدا أنه خاض معهم تحديا احترافيا أصبح جزءا من حياته.
يذكر أن دياز قاد الهلال فترتين أولهما كانت بين عامي 2016 و2018 والثانية بدأها منذ 2022، وخلال مسيرته أحرز لقب الدوري مرتين وحقق لقب وصيف دوري أبطال آسيا مرتين، إضافة إلى وصوله إلى مونديال الأندية الأخير أمام ريال مدريد الإسباني.
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