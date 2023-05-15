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https://sputnikarabic.ae/20230515/المواصفات-الفنية-لصاروخ-ستورم-شادو-1077051708.html
المواصفات الفنية لصاروخ "ستورم شادو"
المواصفات الفنية لصاروخ "ستورم شادو"
استخدمت أوكرانيا لأول مرة صواريخ من فئة كروز "ستورم شادو" (ظل العاصفة :Storm Shadow)، التي سلمتها لندن في 12 مايو/ أيار الجاري. أصيب خلال هذا الهجوم ستة أطفال... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T09:52+0000
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يوضح هذا الرسم البياني، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، المواصفات الفنية لصاروخ "ستورم شادو"، وهي نسخة بريطانية من صاروخ SCALP-EG الفرنسي.اقرأ أيضا - هل سيغير صاروخ "ستورم شادو" الوضع في أوكرانيا؟شاهد أيضا - فيديو لحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك
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انفوجرافيك, инфографика, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
انفوجرافيك, инфографика, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

المواصفات الفنية لصاروخ "ستورم شادو"

09:52 GMT 15.05.2023
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استخدمت أوكرانيا لأول مرة صواريخ من فئة كروز "ستورم شادو" (ظل العاصفة :Storm Shadow)، التي سلمتها لندن في 12 مايو/ أيار الجاري. أصيب خلال هذا الهجوم ستة أطفال في لوغانسك.
يوضح هذا الرسم البياني، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، المواصفات الفنية لصاروخ "ستورم شادو"، وهي نسخة بريطانية من صاروخ SCALP-EG الفرنسي.
صاروخ ستورم شادو التكتيكي - سبوتنيك عربي
صاروخ ستورم شادو التكتيكي - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - هل سيغير صاروخ "ستورم شادو" الوضع في أوكرانيا؟
شاهد أيضا - فيديو لحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك
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