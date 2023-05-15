https://sputnikarabic.ae/20230515/بشار-الأسد-يتلقى-دعوة-رسمية-من-محمد-بن-زايد-لحضور-حدث-مهم-في-الإمارات-1077062004.html

بشار الأسد يتلقى دعوة رسمية من محمد بن زايد لحضور حدث مهم في الإمارات

بشار الأسد يتلقى دعوة رسمية من محمد بن زايد لحضور حدث مهم في الإمارات

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، دعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) الذي... 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T13:46+0000

2023-05-15T13:46+0000

2023-05-15T13:46+0000

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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الأسد عبد الحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق"، مشيرة أن الأخير سلّم الرئيس السوري دعوة رسمية لحضور المؤتمر الذي سيقام في دبي ما بين الـ 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني لغاية الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وكان الرئيس السوري بحث مع رئيس دولة الإمارات، مؤخرا، العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفق بيان للرئاسة السورية.وبحسب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أجرى الأسد اتصالاً هاتفياً مع رئيس الإمارات بحثا خلاله "التطورات الإيجابية على الساحة العربية".وعبر الرئيس السوري عن تقدير بلاده "للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية".كما تناول الاتصال "العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين سوريا والإمارات في العديد من المجالات".وفي مارس/آذار، الماضي زار الرئيس السوري بشار الأسد الإمارات في أول زيارة له إلى دولة عربية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

https://sputnikarabic.ae/20230319/الرئيس-السوري-من-الإمارات-التنافر-وقطع-العلاقات-مبدأ-غير-صحيح-في-السياسة-1074914998.html

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أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, بشار الأسد, العالم العربي