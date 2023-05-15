https://sputnikarabic.ae/20230515/بلينكن-يبحث-مع-بوريطة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1077055428.html

بلينكن يبحث مع بوريطة وقف إطلاق النار في غزة

بلينكن يبحث مع بوريطة وقف إطلاق النار في غزة

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T11:21+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير الأمريكي مع نظيره المغربي، بحسب تغريدة لبلينكن في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين.وقال بلينكن: "تحدثت مع وزير الخارجية ناصر بوريطة وناقشنا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، وتعزيز الشراكة الثنائية الأمريكية المغربية، والجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن الإقليميين".وفي العاشرة من مساء يوم السبت الماضي، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة"الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.وشنت إسرائيل عملية عسكرية، يوم الثلاثاء، على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.

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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي