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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/بوروشينكو-أوكرانيا-لا-تنتظر-المقاتلات-لشن-هجوم-مضاد-1077060830.html
بوروشينكو: أوكرانيا لا تنتظر المقاتلات لشن هجوم مضاد
بوروشينكو: أوكرانيا لا تنتظر المقاتلات لشن هجوم مضاد
قال الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو،اليوم الاثنين، إن كييف لا تنتظر المقاتلات لشن هجوم مضاد. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T13:20+0000
2023-05-15T13:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وصرح في حديثه لقناة "سكاي نيوز": "نشك في أن المقاتلات النفاثة الغربية ستصل في أسرع وقت ممكن، ونحن لا ننتظر المقاتلات لشن هجوم مضاد".وأضاف بوروشينكو أن "الهجوم المضاد يجب أن يبدأ في أي مكان وفي أي اتجاه ويكون صادمًا. سنبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك بشكل فعال مثل عملياتنا الهجومية السابقة".وردا على سؤال حول الوضع في "باخموت"، أفاد بأن أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة الأعمال الهجومية واحتلال أراضٍ روسية جديدة، رغم أنها تدرك أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل. وواشنطن وحلفاؤها في الناتو مستمرون في تنفيذ خططهم الجيوسياسية لتدمير روسيا، ويضخون بشكل متزايد أسلحة إلى أوكرانيا، وبالتالي يحولونها إلى "ساحة لاختبار إنجازاتهم".وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230515/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-في-أرتيوموفسك-1077054881.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوروشينكو: أوكرانيا لا تنتظر المقاتلات لشن هجوم مضاد

13:20 GMT 15.05.2023
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بيوتر بورشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik . Mikhael Markiv
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قال الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو،اليوم الاثنين، إن كييف لا تنتظر المقاتلات لشن هجوم مضاد.
وصرح في حديثه لقناة "سكاي نيوز": "نشك في أن المقاتلات النفاثة الغربية ستصل في أسرع وقت ممكن، ونحن لا ننتظر المقاتلات لشن هجوم مضاد".
وأضاف بوروشينكو أن "الهجوم المضاد يجب أن يبدأ في أي مكان وفي أي اتجاه ويكون صادمًا. سنبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك بشكل فعال مثل عملياتنا الهجومية السابقة".
وردا على سؤال حول الوضع في "باخموت"، أفاد بأن أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة.
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في أرتيوموفسك
11:08 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة الأعمال الهجومية واحتلال أراضٍ روسية جديدة، رغم أنها تدرك أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل. وواشنطن وحلفاؤها في الناتو مستمرون في تنفيذ خططهم الجيوسياسية لتدمير روسيا، ويضخون بشكل متزايد أسلحة إلى أوكرانيا، وبالتالي يحولونها إلى "ساحة لاختبار إنجازاتهم".
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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