https://sputnikarabic.ae/20230515/بيسكوف-مساعدة-لندن-العسكرية-لكييف-تسبب-المزيد-من-الصعوبات-لأوكرانيا-1077054141.html
بيسكوف: مساعدة لندن العسكرية لكييف تسبب المزيد من الصعوبات لأوكرانيا
بيسكوف: مساعدة لندن العسكرية لكييف تسبب المزيد من الصعوبات لأوكرانيا
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن المساعدة العسكرية التي تقدمها لندن إلى كييف لن يكون لها تأثير كبير على مسار العملية الخاصة،... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T10:46+0000
2023-05-15T10:46+0000
2023-05-15T10:57+0000
العالم
روسيا
الكرملين
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وعلّق بيسكوف للصحفيين على موقف الكرملين من بيان الحكومة البريطانية، بشأن المساعدات العسكرية: "نكرر مرة أخرى أن هذا لا يمكن أن يكون له أي تأثير مهم وأساسي على مسار العملية العسكرية الخاصة. ولكن، بالطبع، هذا يؤدي إلى مزيد من الدمار، وستخلق صعوبات إضافية لأوكرانيا، أصبحت هذه القصة أكثر تعقيدا".وأعلنت لندن، يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء ريتشي سوناك يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، والتي ستشمل صواريخ مضادة للطائرات ومئات الطائرات دون طيار بعيدة المدى.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230515/الصين-ترسل-مبعوثها-الخاص-للشؤون-الأوراسية-إلى-أوروبا-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1077045858.html
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العالم, روسيا, الكرملين
بيسكوف: مساعدة لندن العسكرية لكييف تسبب المزيد من الصعوبات لأوكرانيا
10:46 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 10:57 GMT 15.05.2023) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن المساعدة العسكرية التي تقدمها لندن إلى كييف لن يكون لها تأثير كبير على مسار العملية الخاصة، لكنها ستسبب المزيد من الصعوبات لأوكرانيا.
وعلّق بيسكوف للصحفيين على موقف الكرملين من بيان الحكومة البريطانية، بشأن المساعدات العسكرية: "نكرر مرة أخرى أن هذا لا يمكن أن يكون له أي تأثير مهم وأساسي على مسار العملية العسكرية الخاصة. ولكن، بالطبع، هذا يؤدي إلى مزيد من الدمار، وستخلق صعوبات إضافية لأوكرانيا، أصبحت هذه القصة أكثر تعقيدا".
وأعلنت لندن، يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء ريتشي سوناك يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
، والتي ستشمل صواريخ مضادة للطائرات ومئات الطائرات دون طيار بعيدة المدى.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.