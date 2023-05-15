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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T05:52+0000
2023-05-15T05:52+0000
2023-05-15T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة تابعنا عبر
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاً القديم أولاً خبير عسكري يرجح استخدام كييف مرة أخرى صاروخ "ستورم شادو" لقصف لوغانسك مراسل "سبوتنيك": استهداف مدرسة الطيران السابقة في لوغانسك
تعتزم فرنسا تدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة، خلال الأسابيع المقبلة.
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت، فجر اليوم الاثنين، مدينة دونيتسك في الجمهورية بـ 23 قذيفة من عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".