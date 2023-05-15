https://sputnikarabic.ae/20230515/جنرال-بريطاني-كييف-قد-تستغرق-شهورا-كي-تقدر-على-تحقيق-أهدافها-من-الهجوم-المضاد-1077052814.html
جنرال بريطاني: كييف قد تستغرق شهورا كي تقدر على تحقيق أهدافها من الهجوم المضاد
جنرال بريطاني: كييف قد تستغرق شهورا كي تقدر على تحقيق أهدافها من الهجوم المضاد
كشف الجنرال البريطاني المتقاعد والقائد العام لقوات الناتو في أوروبا لمدة ثلاث سنوات، ريتشارد شيريف، أن أوكرانيا تفتقر إلى هجوم مضاد واحد لتحقيق أهدافها. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T10:22+0000
2023-05-15T10:22+0000
2023-05-15T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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وقال الجنرال قد تحتاج أوكرانيا لتحقيق أهدافها إلى أعمال هجومية واسعة النطاق، الأمر الذي سيستغرق شهورا أو حتى سنوات.وقال في حديثه لقناة "سكاي نيوز": "أوكرانيا ربما لن تحقق الأهداف اللازمة في الهجوم المضاد الأول. ربما يتعين عليها اللجوء إلى أعمال هجومية منسقة واسعة النطاق ستستغرق شهورا أو حتى سنوات".وأضاف: "يجب أن نستعد لسلسلة من الهجمات المضادة، كل منها سيتطلب قدرات لوجستية كبيرة وإمدادات معدات وتدريب الأفراد والمساعدة من الدول الغربية لتنفيذ ما يجب القيام به".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة الأعمال الهجومية واحتلال أراضي روسية جديدة، رغم أنها تدرك أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل. واشنطن وحلفاؤها في الناتو مستمرون في تنفيذ خططهم الجيوسياسية لتدمير روسيا، ويضخون بشكل متزايد أسلحة إلى أوكرانيا، وبالتالي يحولونها إلى "ساحة لاختبار إنجازاتهم".شاهد أيضا: تصوير مشاهد لـ"مقبرة مدرعات للناتو" في أرتيوموفسك... فيديواقرأ أيضا: ضابط في المخابرات البريطانية: الوضع في أوكرانيا انقلب 180درجة
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
جنرال بريطاني: كييف قد تستغرق شهورا كي تقدر على تحقيق أهدافها من الهجوم المضاد
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كشف الجنرال البريطاني المتقاعد والقائد العام لقوات الناتو في أوروبا لمدة ثلاث سنوات، ريتشارد شيريف، أن أوكرانيا تفتقر إلى هجوم مضاد واحد لتحقيق أهدافها.
وقال الجنرال قد تحتاج أوكرانيا لتحقيق أهدافها إلى أعمال هجومية واسعة النطاق، الأمر الذي سيستغرق شهورا أو حتى سنوات.
وقال في حديثه لقناة "سكاي نيوز": "أوكرانيا ربما لن تحقق الأهداف اللازمة في الهجوم المضاد الأول. ربما يتعين عليها اللجوء إلى أعمال هجومية منسقة واسعة النطاق ستستغرق شهورا أو حتى سنوات".
ووفقًا له، كان على الدول الغربية أن تزود أوكرانيا بشكل مستمر في إمداد أوكرانيا بالأسلحة منذ بداية العملية الخاصة، وسيتطلب الهجوم القادم جهودًا ضخمة.
وأضاف: "يجب أن نستعد لسلسلة من الهجمات المضادة، كل منها سيتطلب قدرات لوجستية كبيرة وإمدادات معدات وتدريب الأفراد والمساعدة من الدول الغربية لتنفيذ ما يجب القيام به".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة الأعمال الهجومية واحتلال أراضي روسية جديدة، رغم أنها تدرك أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل. واشنطن وحلفاؤها في الناتو مستمرون في تنفيذ خططهم الجيوسياسية لتدمير روسيا، ويضخون بشكل متزايد أسلحة إلى أوكرانيا، وبالتالي يحولونها إلى "ساحة لاختبار إنجازاتهم".