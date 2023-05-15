عربي
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/جنرال-بريطاني-كييف-قد-تستغرق-شهورا-كي-تقدر-على-تحقيق-أهدافها-من-الهجوم-المضاد-1077052814.html
جنرال بريطاني: كييف قد تستغرق شهورا كي تقدر على تحقيق أهدافها من الهجوم المضاد
جنرال بريطاني: كييف قد تستغرق شهورا كي تقدر على تحقيق أهدافها من الهجوم المضاد
كشف الجنرال البريطاني المتقاعد والقائد العام لقوات الناتو في أوروبا لمدة ثلاث سنوات، ريتشارد شيريف، أن أوكرانيا تفتقر إلى هجوم مضاد واحد لتحقيق أهدافها. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T10:22+0000
2023-05-15T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6357c7d730e7f75d198803e17b242900.jpg
وقال الجنرال قد تحتاج أوكرانيا لتحقيق أهدافها إلى أعمال هجومية واسعة النطاق، الأمر الذي سيستغرق شهورا أو حتى سنوات.وقال في حديثه لقناة "سكاي نيوز": "أوكرانيا ربما لن تحقق الأهداف اللازمة في الهجوم المضاد الأول. ربما يتعين عليها اللجوء إلى أعمال هجومية منسقة واسعة النطاق ستستغرق شهورا أو حتى سنوات".وأضاف: "يجب أن نستعد لسلسلة من الهجمات المضادة، كل منها سيتطلب قدرات لوجستية كبيرة وإمدادات معدات وتدريب الأفراد والمساعدة من الدول الغربية لتنفيذ ما يجب القيام به".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة الأعمال الهجومية واحتلال أراضي روسية جديدة، رغم أنها تدرك أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل. واشنطن وحلفاؤها في الناتو مستمرون في تنفيذ خططهم الجيوسياسية لتدمير روسيا، ويضخون بشكل متزايد أسلحة إلى أوكرانيا، وبالتالي يحولونها إلى "ساحة لاختبار إنجازاتهم".شاهد أيضا: تصوير مشاهد لـ"مقبرة مدرعات للناتو" في أرتيوموفسك... فيديواقرأ أيضا: ضابط في المخابرات البريطانية: الوضع في أوكرانيا انقلب 180درجة
https://sputnikarabic.ae/20230511/ضابط-أمريكي-يكشف-خداع-مصنعي-هيمارس-لواشنطن-ويحدد-3-أسباب-لفشلها-1076923266.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_06853b8f3c8e351143023d1e7c019392.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

جنرال بريطاني: كييف قد تستغرق شهورا كي تقدر على تحقيق أهدافها من الهجوم المضاد

10:22 GMT 15.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف الجنرال البريطاني المتقاعد والقائد العام لقوات الناتو في أوروبا لمدة ثلاث سنوات، ريتشارد شيريف، أن أوكرانيا تفتقر إلى هجوم مضاد واحد لتحقيق أهدافها.
وقال الجنرال قد تحتاج أوكرانيا لتحقيق أهدافها إلى أعمال هجومية واسعة النطاق، الأمر الذي سيستغرق شهورا أو حتى سنوات.
وقال في حديثه لقناة "سكاي نيوز": "أوكرانيا ربما لن تحقق الأهداف اللازمة في الهجوم المضاد الأول. ربما يتعين عليها اللجوء إلى أعمال هجومية منسقة واسعة النطاق ستستغرق شهورا أو حتى سنوات".

ووفقًا له، كان على الدول الغربية أن تزود أوكرانيا بشكل مستمر في إمداد أوكرانيا بالأسلحة منذ بداية العملية الخاصة، وسيتطلب الهجوم القادم جهودًا ضخمة.

وأضاف: "يجب أن نستعد لسلسلة من الهجمات المضادة، كل منها سيتطلب قدرات لوجستية كبيرة وإمدادات معدات وتدريب الأفراد والمساعدة من الدول الغربية لتنفيذ ما يجب القيام به".
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف خداع مصنعي "هيمارس" لواشنطن ويحدد 3 أسباب لفشلها
11 مايو, 15:02 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة الأعمال الهجومية واحتلال أراضي روسية جديدة، رغم أنها تدرك أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل. واشنطن وحلفاؤها في الناتو مستمرون في تنفيذ خططهم الجيوسياسية لتدمير روسيا، ويضخون بشكل متزايد أسلحة إلى أوكرانيا، وبالتالي يحولونها إلى "ساحة لاختبار إنجازاتهم".
شاهد أيضا: تصوير مشاهد لـ"مقبرة مدرعات للناتو" في أرتيوموفسك... فيديو
اقرأ أيضا: ضابط في المخابرات البريطانية: الوضع في أوكرانيا انقلب 180درجة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:10 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала