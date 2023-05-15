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https://sputnikarabic.ae/20230515/رئيس-أذربيجان-يهنئ-أردوغان-وتحالفه-على-تصدر-نتائج-الانتخابات-1077041205.html
رئيس أذربيجان يهنئ أردوغان وتحالفه على تصدر نتائج الانتخابات
رئيس أذربيجان يهنئ أردوغان وتحالفه على تصدر نتائج الانتخابات
وجه الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، التهنئة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وتحالف الجمهور على تصدرهما نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T07:24+0000
2023-05-15T07:24+0000
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وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، اليوم الاثنين، أن علييف هنأ الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي، بحسب وكالة "الأناضول".وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن تركيا بقيادة أردوغان شهدت تطورا كبيرا، وأن الشعب التركي عبّر عن ثقته في رئيسه خلال هذه الانتخابات.من جانبه، عبر الرئيس التركي عن شكره لعلييف على التهنئة. وشدد الزعيمان مجددا على متانة علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين.وفي الانتخابات الرئاسية التركية، حصد أردوغان 49.24 في المئة من الأصوات، مقابل 45 بالمئة لمرشح تحالف "الشعب" المعارض للانتخابات الرئاسية، كمال كيليجدار أوغلو، بعد فرز مئة في المئة من الأصوات الانتخابية.وفي الانتخابات التشريعية، فاز تحالف "الجمهور" الحاكم في أغلبية مقاعد البرلمان التركي، بعد حصوله على 321 مقعدا، بينها 266 مقعدا لحزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان.
https://sputnikarabic.ae/20230515/تحالف-الجمهور-بزعامة-أردوغان-يفوز-بغالبية-مقاعد-البرلمان-1077037857.html
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الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس أذربيجان يهنئ أردوغان وتحالفه على تصدر نتائج الانتخابات

07:24 GMT 15.05.2023
© Sputnikلقاء رئيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس أذربيجان إلهام علييف في منطقة فيزولي الأذربيجانية
لقاء رئيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس أذربيجان إلهام علييف في منطقة فيزولي الأذربيجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
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وجه الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، التهنئة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وتحالف الجمهور على تصدرهما نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، اليوم الاثنين، أن علييف هنأ الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
تحالف الجمهور بزعامة أردوغان يفوز بغالبية مقاعد البرلمان
06:45 GMT
وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن تركيا بقيادة أردوغان شهدت تطورا كبيرا، وأن الشعب التركي عبّر عن ثقته في رئيسه خلال هذه الانتخابات.
من جانبه، عبر الرئيس التركي عن شكره لعلييف على التهنئة. وشدد الزعيمان مجددا على متانة علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين.
وفي الانتخابات الرئاسية التركية، حصد أردوغان 49.24 في المئة من الأصوات، مقابل 45 بالمئة لمرشح تحالف "الشعب" المعارض للانتخابات الرئاسية، كمال كيليجدار أوغلو، بعد فرز مئة في المئة من الأصوات الانتخابية.
وفي الانتخابات التشريعية، فاز تحالف "الجمهور" الحاكم في أغلبية مقاعد البرلمان التركي، بعد حصوله على 321 مقعدا، بينها 266 مقعدا لحزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان.
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