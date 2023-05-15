https://sputnikarabic.ae/20230515/رئيس-أذربيجان-يهنئ-أردوغان-وتحالفه-على-تصدر-نتائج-الانتخابات-1077041205.html
رئيس أذربيجان يهنئ أردوغان وتحالفه على تصدر نتائج الانتخابات
رئيس أذربيجان يهنئ أردوغان وتحالفه على تصدر نتائج الانتخابات
وجه الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، التهنئة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وتحالف الجمهور على تصدرهما نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T07:24+0000
2023-05-15T07:24+0000
2023-05-15T07:24+0000
الأخبار
أخبار تركيا اليوم
أذربيجان
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0f/1049252793_0:90:1281:810_1920x0_80_0_0_38bb913bd2d4caa13ca06bfd085ca84c.jpg
وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، اليوم الاثنين، أن علييف هنأ الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي، بحسب وكالة "الأناضول".وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن تركيا بقيادة أردوغان شهدت تطورا كبيرا، وأن الشعب التركي عبّر عن ثقته في رئيسه خلال هذه الانتخابات.من جانبه، عبر الرئيس التركي عن شكره لعلييف على التهنئة. وشدد الزعيمان مجددا على متانة علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين.وفي الانتخابات الرئاسية التركية، حصد أردوغان 49.24 في المئة من الأصوات، مقابل 45 بالمئة لمرشح تحالف "الشعب" المعارض للانتخابات الرئاسية، كمال كيليجدار أوغلو، بعد فرز مئة في المئة من الأصوات الانتخابية.وفي الانتخابات التشريعية، فاز تحالف "الجمهور" الحاكم في أغلبية مقاعد البرلمان التركي، بعد حصوله على 321 مقعدا، بينها 266 مقعدا لحزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان.
https://sputnikarabic.ae/20230515/تحالف-الجمهور-بزعامة-أردوغان-يفوز-بغالبية-مقاعد-البرلمان-1077037857.html
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0f/1049252793_40:0:1239:899_1920x0_80_0_0_fc4e1216d0a5b5fbde3f9446a1938035.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس أذربيجان يهنئ أردوغان وتحالفه على تصدر نتائج الانتخابات
تابعنا عبر
وجه الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، التهنئة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وتحالف الجمهور على تصدرهما نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، اليوم الاثنين، أن علييف هنأ الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي، بحسب وكالة
"الأناضول".
وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن تركيا بقيادة أردوغان شهدت تطورا كبيرا، وأن الشعب التركي عبّر عن ثقته في رئيسه خلال هذه الانتخابات.
من جانبه، عبر الرئيس التركي
عن شكره لعلييف على التهنئة. وشدد الزعيمان مجددا على متانة علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين.
وفي الانتخابات الرئاسية التركية، حصد أردوغان 49.24 في المئة من الأصوات، مقابل 45 بالمئة لمرشح تحالف "الشعب" المعارض للانتخابات الرئاسية، كمال كيليجدار أوغلو، بعد فرز مئة في المئة من الأصوات الانتخابية.
وفي الانتخابات التشريعية، فاز تحالف "الجمهور" الحاكم في أغلبية مقاعد البرلمان التركي، بعد حصوله على 321 مقعدا، بينها 266 مقعدا لحزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان.