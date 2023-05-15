https://sputnikarabic.ae/20230515/روسيا-توافق-على-تصدير-10-ملايين-طن-من-النفط-للصين-سنويا-1077058140.html
روسيا توافق على تصدير 10 ملايين طن من النفط للصين سنويا
روسيا توافق على تصدير 10 ملايين طن من النفط للصين سنويا
صادقت شركة "كازترانس أويل" الكازاخستانية على تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط الرئيسي لنقل 10 ملايين طن من النفط الروسي سنويًا إلى الصين. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T12:15+0000
2023-05-15T12:15+0000
2023-05-15T12:15+0000
روسيا
الصين
اقتصاد
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وأعلنت الخدمة الصحفية للشركة، اليوم الاثنين، أن "شركة كازترانس أويل عقدت مع المؤسسة الروسية للنفط (روسنفط) اتفاقية إضافية لعقد تقديم خدمات لنقل النفط الروسي عبر أراضي جمهورية كازاخستان إلى الصين".ووفقًا لـ"كازترانس أويل"، في الفترة من يناير إلى أبريل/ نيسان 2023، نقلت الشركة 3.2 مليون طن من النفط الروسي إلى الصين.وصرح وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان، بولات أكشولاكوف، للصحفيين، في 22 شباط/ فبراير، بأن كازاخستان ستبدأ في إرسال النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" (الصداقة) إلى مصافي التكرير في ألمانيا، في الأيام المقبلة.وقال أكشولاكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الشحنة ستبدأ في الأيام المقبلة، بـ"نعم".
https://sputnikarabic.ae/20221116/استئناف-إمدادات-النفط-من-روسيا-عبر-الفرع-الجنوبي-من-خط-أنابيب-دروجبا-1070250099.html
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روسيا, الصين, اقتصاد
روسيا توافق على تصدير 10 ملايين طن من النفط للصين سنويا
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صادقت شركة "كازترانس أويل" الكازاخستانية على تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط الرئيسي لنقل 10 ملايين طن من النفط الروسي سنويًا إلى الصين.
وأعلنت الخدمة الصحفية للشركة، اليوم الاثنين، أن "شركة كازترانس أويل عقدت مع المؤسسة الروسية للنفط (روسنفط) اتفاقية إضافية لعقد تقديم خدمات لنقل النفط الروسي عبر أراضي جمهورية كازاخستان إلى الصين".
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية الإضافية تنص على تمديد العقد حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2034، ونقل 10 ملايين طن من النفط الروسي سنويًا إلى الصين والحفاظ على التعريفة الحالية.
16 نوفمبر 2022, 15:49 GMT
ووفقًا لـ"كازترانس أويل"، في الفترة من يناير إلى أبريل/ نيسان 2023، نقلت الشركة 3.2 مليون طن من النفط الروسي إلى الصين.
وصرح وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان، بولات أكشولاكوف، للصحفيين، في 22 شباط/ فبراير، بأن كازاخستان ستبدأ في إرسال النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" (الصداقة) إلى مصافي التكرير في ألمانيا، في الأيام المقبلة.
وقال أكشولاكوف
، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الشحنة ستبدأ في الأيام المقبلة، بـ"نعم".