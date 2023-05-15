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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/سميرتش-تضرب-المسلحين-الأوكرانيين-من-مسافة-20-كيلومترا-فيديو-1077041346.html
"سميرتش" تضرب المسلحين الأوكرانيين من مسافة 20 كيلومترا... فيديو
"سميرتش" تضرب المسلحين الأوكرانيين من مسافة 20 كيلومترا... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وابلًا من راجمات"سميرتش" أصابت هدفًا على مسافة تزيد عن 20 كيلومترًا. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T07:21+0000
2023-05-15T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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دمرت راجمات المنطقة العسكرية المركزية المركبات المدرعة الخفيفة وأفراد القوات المسلحة لأوكرانيا، الذين كانوا موجودين في الجزء الخلفي من الدفاع، وتعرضت المواقع للهجوم في الليل والنهار.قال الميكانيكي الكبير الملقب بـ "تورغوياك": "إن المركبة القتالية "سميرتش" يمكنها السير في جميع التضاريس وهي قوية. أكبر مسؤولية هي الوصول إلى نقطة الإطلاق في الوقت المناسب والوقوف فيها، وإعداد المركبة للمعركة، وإكمال المهمة القتالية، وترك الموقع في أسرع وقت ممكن".وأضاف: "الشيء الرئيسي هو إنقاذ حياة الجميع، وطاقمنا الخاص وصحتهم. طاقمنا منسق بشكل جيد للغاية، نحن نعمل منذ بداية العملية الخاصة. نحن جميعًا نفهم بعضنا البعض، ونساعد بعضنا البعض".قذائف "سميرتش" التي يبلغ عيارها 300 ملم تدمر أهداف، مثل قواعد تخزين الذخيرة، ومناطق تركيز المعدات، ومراكز قيادة العدو والمراكز اللوجستية بدقة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سميرتش" تضرب المسلحين الأوكرانيين من مسافة 20 كيلومترا... فيديو

07:21 GMT 15.05.2023
© Sputnik . Sergey Mamontovراجمة صواريخ "سميرتش"ِ
راجمة صواريخ سميرتشِ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik . Sergey Mamontov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وابلًا من راجمات"سميرتش" أصابت هدفًا على مسافة تزيد عن 20 كيلومترًا.
دمرت راجمات المنطقة العسكرية المركزية المركبات المدرعة الخفيفة وأفراد القوات المسلحة لأوكرانيا، الذين كانوا موجودين في الجزء الخلفي من الدفاع، وتعرضت المواقع للهجوم في الليل والنهار.
قال الميكانيكي الكبير الملقب بـ "تورغوياك": "إن المركبة القتالية "سميرتش" يمكنها السير في جميع التضاريس وهي قوية. أكبر مسؤولية هي الوصول إلى نقطة الإطلاق في الوقت المناسب والوقوف فيها، وإعداد المركبة للمعركة، وإكمال المهمة القتالية، وترك الموقع في أسرع وقت ممكن".
وأضاف: "الشيء الرئيسي هو إنقاذ حياة الجميع، وطاقمنا الخاص وصحتهم. طاقمنا منسق بشكل جيد للغاية، نحن نعمل منذ بداية العملية الخاصة. نحن جميعًا نفهم بعضنا البعض، ونساعد بعضنا البعض".
قذائف "سميرتش" التي يبلغ عيارها 300 ملم تدمر أهداف، مثل قواعد تخزين الذخيرة، ومناطق تركيز المعدات، ومراكز قيادة العدو والمراكز اللوجستية بدقة.
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:22 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:15 GMT
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