https://sputnikarabic.ae/20230515/سوق-الجمعة-حيث-يشتري-المصريون-المستعمل-هربا-من-التضخم-صور-1077069522.html

سوق الجمعة... حيث يشتري المصريون "المستعمل" هربا من "التضخم"... صور

سوق الجمعة... حيث يشتري المصريون "المستعمل" هربا من "التضخم"... صور

يعد سوق الجمعة منذ زمن بعيد، ملتقى لعدد كبير من البضائع المعروضة في مجموعة من الشوارع والساحات الخالية، والذي يقع داخل منطقة شعبية في منطقة السيدة عائشة بمصر... 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T15:24+0000

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المصريون يحددون أولويات الشراء بسبب التضخموازداد الإقبال على سوق الجمعة خلال الأشهر الماضية، وسط التضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار الذي تشهده مصر، نتيجة الأزمة الأوكرانية، إذ يحرص العديد من المصريين على اقتناء كل ما هو رخيص وموفر للميزانية لديهم.ومنذ مارس/ آذار 2022، شهد المصريون تأثير الأزمة الأوكرانية، وانتعاش الاقتصاد بعد تفشي الوباء بشكل كبير، ومع ارتفاع الأسعار، وعدم توفر المنتجات، ونقص السلع المستوردة، بدأ الكثيرون في البحث عن بدائل للمنتجات التي اعتادوا على شرائها من قبل.وفي تلك الفترة، قام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14٪ استجابة للانهيارات الاقتصادية العالمية التي سببتها الأزمة الأوكرانية، وفي وقت لاحق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، انخفض الجنيه المصري بنسبة 14٪ أخرى مقابل الدولار الأمريكي، إذ وصل إلى 22.8 جنيه مقابل 1 دولار أمريكي.وأثرت عمليات التخفيض هذه بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات في مصر، ونتيجة لذلك، بدأ العديد من المصريين في البحث عن بدائل للمنتجات المستوردة، وبدائل السلع باهظة الثمن، التي اعتادوا على شرائها، من المنتجات الأساسية مثل الألبان والدواجن، إلى السلع الفاخرة مثل أغذية الحيوانات الأليفة، والعناية بالبشرة، والملابس، واضطر المصريون في الوقت الحالي إلى وضع أولويات في قوائم التسوق الخاصة بهم، من أجل الحفاظ على نفس مستويات المعيشة لهم ولأسرهم.ماذا يضم سوق الجمعة؟نال سوق الجمعة شهرة واسعة بتوفيره مجموعة من المنتجات المستعملة، منها والأثاث والملابس والأدوات الصحية والألوميتال، والآلات، والشبابيك، والأبواب، وأدوات التصليح، والأدوات الصحية، فضلا عن تجارة الحيوانات.الغالي والرخيصيؤكد أحد رواد سوق الجمعة، محمد علي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه نشأ على وجود سوق الجمعة، مشيرا إلى أن هناك سوقا آخر يقام، يوم الأحد من كل أسبوع في نفس المنطقة، ويسمى سوق الأحد.وواصل علي أنه من "هواة تربية الحيوانات، وهذا السوق ملتقى جيد جدا لكل الهواة، ومنطقة مهمة وحيوية لمن يريد أن يتعلم ويحصل على المعلومات عن موطن الحيوانات، وطريقة رعايتها من أهل الخبرة في هذا المجال، كذلك نجد فيه أي بضائع نبحث عنها".بينما لفت، مصطفى محمد، أحد رواد السوق، أنبينما يشير، تامر أحمد، وهو أحد رواد سوق الجمعة، أنه يزوره بشكل موسمي، من أجل بحثه الدائم عن الأحذية المستعملة أو الجديدة بسعر مميز.ويقول موضحا أن "الفارق كبير بين أسعار سوق الجمعة والمحال التجارية، إذ أن الأسعار في تلك المحال والتوكيلات الرياضية أسعار فلكية، تصل إلى 8 آلاف جنيه، لكنني أشتريها من سوق الجمعة بـ500 أو 700 جنيه.التضخم يؤثر سلبا على سوق الجمعةأما، محمود سامي، وهو أحد رواد السوق، فقد قال إنه يزوره بشكل شبه دوري، بسبب عشقه لكرة القدم وممارسته لها بشكل مستمر، وذلك فإنه يشتري الملابس الرياضية من السوق.وتابع أن "التي- شيرت" الذي يرتديه وقت الإدلاء بتصريحاته لـ"سبوتنيك" اشتراه في الصيف الماضي من سوق الجمعة بحوالي 25 جنيه فقط، فيما لفت إلى أن الأحذية الرياضية الخاصة بكرة القدم تبدأ من 150 إلى 200 جنيه، مؤكدا أنها أحذية أصلية.لكن أكد سامي أنه وأضاف موضحا أن الجميع أصبح يعرف سوق الجمعة، ولذلك أصبحت أسعارة قريبة من المحال التجارية، إذ في الماضي كان مبلغ 300 جنيه كفيل بأن يجعلك تشتري 2 "تي - شيرت" وحذاء وجوارب، أما الآن فقد يكفوا فقط لشراء حذاء رديء الجودة".

https://sputnikarabic.ae/20230114/الحكومة-المصرية-الإجراءات-المتخذة-بشأن-السياسة-النقدية-ستقضي-على-السوق-السوداء-للدولار-1072276798.html

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