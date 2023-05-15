https://sputnikarabic.ae/20230515/صاعقة-تضرب-شجرة-مرتين-خلال-14-ثانية--فيديو-1077061801.html
صاعقة تضرب شجرة مرتين خلال 14 ثانية... فيديو
صاعقة تضرب شجرة مرتين خلال 14 ثانية... فيديو
ضربت صاعقة شجرة في فناء المنزل الخلفي في ولاية واشنطن الأمريكية. وبعد 14 ثانية، ضربت مرة أخرى أكثر قوة الشجرة نفسه. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T13:42+0000
2023-05-15T13:42+0000
2023-05-15T13:42+0000
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التقطت كاميرا مشاهد لصاعقة تضرب الشجرة مرتين خلال 14 ثانية.وقالت كيم كونكلين: "عندما رأيت أن الصاعقة تضرب الشجرة مرتين، أصبت بالقشعريرة لأنهم يقولون دائما إن البرق لا يضرب مرتين، لكنه بالتأكيد حدث".وأضافت كيم: "لقد شعرت بالخوف حقا لأنني كنت أعلم أن أندرو ما يزال يجز العشب في الخارج. كانت لحظة مخيفة للغاية، لكنه كان بخير، كنت سعيدة جدا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
صاعقة تضرب شجرة مرتين خلال 14 ثانية... فيديو
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ضربت صاعقة شجرة في فناء المنزل الخلفي في ولاية واشنطن الأمريكية. وبعد 14 ثانية، ضربت مرة أخرى أكثر قوة الشجرة نفسه.
التقطت كاميرا مشاهد لصاعقة تضرب الشجرة مرتين خلال 14 ثانية.
وقالت كيم كونكلين: "عندما رأيت أن الصاعقة تضرب الشجرة مرتين، أصبت بالقشعريرة لأنهم يقولون دائما إن البرق لا يضرب مرتين، لكنه بالتأكيد حدث".
وأضافت كيم: "لقد شعرت بالخوف حقا لأنني كنت أعلم أن أندرو ما يزال يجز العشب في الخارج. كانت لحظة مخيفة للغاية، لكنه كان بخير، كنت سعيدة جدا".