https://sputnikarabic.ae/20230515/طهران-تتحدث-عن-قنوات-اتصال-مباشرة-مع-القاهرة-هل-تستأنف-العلاقات-الإيرانية-المصرية-قريبا-1077064329.html
طهران تتحدث عن قنوات اتصال مباشرة مع القاهرة.. هل تستأنف العلاقات الإيرانية المصرية قريبا
طهران تتحدث عن قنوات اتصال مباشرة مع القاهرة.. هل تستأنف العلاقات الإيرانية المصرية قريبا
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن هناك قنوات اتصال مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T14:32+0000
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طهران تتحدث عن قنوات اتصال مباشرة مع القاهرة، هل تستأنف العلاقات الإيرانية المصرية قريبا
طهران تتحدث عن قنوات اتصال مباشرة مع القاهرة، هل تستأنف العلاقات الإيرانية المصرية قريبا
وأضاف عبد اللهيان، أن هناك نشاطا لمكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة وتوجد قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين"، حسبما جاء في مقابلة مع وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.وقال عبد اللهيان: "الرئيس إبراهيم رئيسي، يولي اهتماما بالغا بتطوير العلاقات مع دول المنطقة وبينها مصر"، مشيرا إلى أنه توجد بعض الدول التي تشجع الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، وهناك لقاءات مشتركة شارك فيها رؤساء مكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة.من جانبه، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن "المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر جارية في العراق وستستأنف العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب".وتعليقا على هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني الدكتور سعيد شاوردي: "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يعمل بقوة مع العراق وسلطنة عمان من أجل التوسط بهدف إعادة العلاقات الإيرانية مع مصر في ظل رغبة طهران الكبيرة في تطبيع العلاقات مع القاهرة"، متوقعا أن تكلل جهود الوساطة بالنجاح كما نجحت الوساطة الصينية في إعادة العلاقات بين السعودية وإيران.ولفت شاوردي، إلى أن الإعلام الإيراني يتحدث بتفاؤل عن عودة العلاقات بين القاهرة وطهران من منطلق المصالح الكبيرة المشتركة للبلدين إذا تم هذا الأمر، مشيرا إلى أن المفاوضات تجرى بشكل جدي وقوي وأن كل هذه التطورات تصب في خانة نجاح الوساطة العمانية العراقية، لافتا إلى أن عودة العلاقات مع مصر هو مفتاح التطبيع مع الدول العربية، وسينتج عن ذلك انخفاض التوترات في المنطقة والمزيد من الاستقرار، وهو الأمر الذي لن يروق للولايات المتحدة وإسرائيل، حيث حاولا الترويج لفكرة أن إيران هي العدو الأول للعرب وهو أمر غير صحيح.وأضاف الجمل، أن مصر لن تعيد العلاقات بشكل كامل مع إيران إلا بعد حدوث تفاهمات على بعض الأمور التي تؤرق الأمن القومي المصري، موضحا أن هناك منافع كبيرة ستعود على البلدين جراء حدوث التقارب أولها عودة العلاقات التجارية والسياحية، وحدوث تهدئة واستقرار في المنطقة وهو ما يؤثر بالسلب على التواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج " مساحة حرة"إعداد وتقديم: دعاء ثابت
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مساحة حرة, أخبار إيران, إيران, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, أخبار إيران, إيران, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
طهران تتحدث عن قنوات اتصال مباشرة مع القاهرة.. هل تستأنف العلاقات الإيرانية المصرية قريبا
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن هناك قنوات اتصال مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.
وأضاف عبد اللهيان
، أن هناك نشاطا لمكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة وتوجد قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين"، حسبما جاء في مقابلة مع وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.
وقال عبد اللهيان: "الرئيس إبراهيم رئيسي، يولي اهتماما بالغا بتطوير العلاقات مع دول المنطقة وبينها مصر"، مشيرا إلى أنه توجد بعض الدول التي تشجع الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، وهناك لقاءات مشتركة شارك فيها رؤساء مكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه يأمل أن يتم اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة بين الجانبين، مؤكدا أن العلاقات مع مصر من أولويات السياسة الخارجية لإيران.
من جانبه، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن "المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر جارية في العراق وستستأنف العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب".
وتعليقا على هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني الدكتور سعيد شاوردي: "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يعمل بقوة مع العراق وسلطنة عمان من أجل التوسط بهدف إعادة العلاقات الإيرانية مع مصر في ظل رغبة طهران الكبيرة في تطبيع العلاقات مع القاهرة"، متوقعا أن تكلل جهود الوساطة بالنجاح كما نجحت الوساطة الصينية في إعادة العلاقات بين السعودية وإيران.
ولفت شاوردي، إلى أن الإعلام الإيراني يتحدث بتفاؤل عن عودة العلاقات بين القاهرة وطهران
من منطلق المصالح الكبيرة المشتركة للبلدين إذا تم هذا الأمر، مشيرا إلى أن المفاوضات تجرى بشكل جدي وقوي وأن كل هذه التطورات تصب في خانة نجاح الوساطة العمانية العراقية، لافتا إلى أن عودة العلاقات مع مصر هو مفتاح التطبيع مع الدول العربية، وسينتج عن ذلك انخفاض التوترات في المنطقة والمزيد من الاستقرار، وهو الأمر الذي لن يروق للولايات المتحدة وإسرائيل، حيث حاولا الترويج لفكرة أن إيران هي العدو الأول للعرب وهو أمر غير صحيح.
من جانبه، قال خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل: "هناك دائما قنوات اتصال خفية بين الجانبين المصري والإيراني، وقد تبلور فكر إيراني جديد في التعامل مع مصر كقوة كبيرة لها كلمتها في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفا أن هناك جهات تحاول التقريب بين الجانبين مثل العراق، كذلك علاقات الطرفين الجيدة مع روسيا، كلها عوامل ساهمت في التهدئة بين الطرفين، كما أعرب عن اعتقاده أن الاتفاق التاريخي بين السعودية وإيران برعاية الصين هو الذي أعاد الأمور إلى حد ما إلى مسارها الطبيعي.
وأضاف الجمل، أن مصر لن تعيد العلاقات بشكل كامل مع إيران إلا بعد حدوث تفاهمات على بعض الأمور التي تؤرق الأمن القومي المصري، موضحا أن هناك منافع كبيرة ستعود على البلدين جراء حدوث التقارب أولها عودة العلاقات التجارية والسياحية، وحدوث تهدئة واستقرار في المنطقة وهو ما يؤثر بالسلب على التواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.
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