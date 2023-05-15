https://sputnikarabic.ae/20230515/فرنسا-تعتزم-تقديم-عشرات-المركبات-المدرعة-والدبابات-الخفيفة-لأوكرانيا-1077036050.html
فرنسا تعتزم تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة لأوكرانيا
فرنسا تعتزم تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة لأوكرانيا
تعتزم فرنسا تدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة، خلال الأسابيع المقبلة. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T04:25+0000
2023-05-15T04:25+0000
2023-05-15T04:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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إيمانويل ماكرون
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موسكو - سبوتنيك. وجاء ذلك بحسب بيان مشترك للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.وجاء في البيان المشترك، أنه "في الأسابيع المقبلة، ستقوم فرنسا بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC".وشدد البيان الفرنسي الأوكراني المشترك على أن باريس تركز أيضا "جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية".وأشار ماكرون وزيلينسكي إلى أنهما "يعتبران أنه من الضروري زيادة الضغط الجماعي على روسيا عبر مزيد من العقوبات من أجل إضعاف قدرة روسيا على مواصلة حربها العدوانية غير المشروعة".ويذكر أن الرئيس الأوكراني قد وصل إلى باريس، مساء أمس الأحد، بعدما زار روما السبت، وبرلين الأحد، وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها فلاديمير زيلينسكي لفرنسا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في شباط/فبراير 2022.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230423/ماكرون-يوعد-ببذل-قصارى-جهده-لمنع-توسع-الصراع-في-أوكرانيا-1076205100.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار فرنسا , روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون
الأخبار, أخبار فرنسا , روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون
فرنسا تعتزم تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة لأوكرانيا
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تعتزم فرنسا تدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة، خلال الأسابيع المقبلة.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء ذلك بحسب بيان مشترك للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
.
وجاء في البيان المشترك، أنه "في الأسابيع المقبلة، ستقوم فرنسا بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية
وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC".
وشدد البيان الفرنسي الأوكراني المشترك على أن باريس تركز أيضا "جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية".
وأشار ماكرون
وزيلينسكي إلى أنهما "يعتبران أنه من الضروري زيادة الضغط الجماعي على روسيا عبر مزيد من العقوبات من أجل إضعاف قدرة روسيا على مواصلة حربها العدوانية غير المشروعة".
ويذكر أن الرئيس الأوكراني قد وصل إلى باريس، مساء أمس الأحد، بعدما زار روما السبت، وبرلين الأحد، وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها فلاديمير زيلينسكي لفرنسا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في شباط/فبراير 2022.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.