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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/فرنسا-تعتزم-تقديم-عشرات-المركبات-المدرعة-والدبابات-الخفيفة-لأوكرانيا-1077036050.html
فرنسا تعتزم تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة لأوكرانيا
فرنسا تعتزم تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة لأوكرانيا
تعتزم فرنسا تدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة، خلال الأسابيع المقبلة. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T04:25+0000
2023-05-15T04:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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إيمانويل ماكرون
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موسكو - سبوتنيك. وجاء ذلك بحسب بيان مشترك للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.وجاء في البيان المشترك، أنه "في الأسابيع المقبلة، ستقوم فرنسا بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC".وشدد البيان الفرنسي الأوكراني المشترك على أن باريس تركز أيضا "جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية".وأشار ماكرون وزيلينسكي إلى أنهما "يعتبران أنه من الضروري زيادة الضغط الجماعي على روسيا عبر مزيد من العقوبات من أجل إضعاف قدرة روسيا على مواصلة حربها العدوانية غير المشروعة".ويذكر أن الرئيس الأوكراني قد وصل إلى باريس، مساء أمس الأحد، بعدما زار روما السبت، وبرلين الأحد، وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها فلاديمير زيلينسكي لفرنسا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في شباط/فبراير 2022.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230423/ماكرون-يوعد-ببذل-قصارى-جهده-لمنع-توسع-الصراع-في-أوكرانيا-1076205100.html
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الأخبار, أخبار فرنسا , روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون
الأخبار, أخبار فرنسا , روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون

فرنسا تعتزم تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة لأوكرانيا

04:25 GMT 15.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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تعتزم فرنسا تدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة، خلال الأسابيع المقبلة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء ذلك بحسب بيان مشترك للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
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وجاء في البيان المشترك، أنه "في الأسابيع المقبلة، ستقوم فرنسا بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC".
وشدد البيان الفرنسي الأوكراني المشترك على أن باريس تركز أيضا "جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية".
وأشار ماكرون وزيلينسكي إلى أنهما "يعتبران أنه من الضروري زيادة الضغط الجماعي على روسيا عبر مزيد من العقوبات من أجل إضعاف قدرة روسيا على مواصلة حربها العدوانية غير المشروعة".
ويذكر أن الرئيس الأوكراني قد وصل إلى باريس، مساء أمس الأحد، بعدما زار روما السبت، وبرلين الأحد، وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها فلاديمير زيلينسكي لفرنسا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في شباط/فبراير 2022.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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