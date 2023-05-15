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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/فيديو-لحطام-صاروخ-ستورم-شادو-بعد-الضربة-على-لوغانسك-1077050033.html
فيديو لحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك
فيديو لحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك
نشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، لقطات لحطام صاروخ "ستورم شادو" الأنجلو- فرنسي، الذي استخدمه مسلحون أوكرانيون لضرب لوغانسك، في صباح اليوم الاثنين. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T09:15+0000
2023-05-15T09:31+0000
رصد عسكري
العالم
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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كما يتضح من الفيديو، يوجد معلومات حول المقذوف على الحطام.هز انفجاران، صباح اليوم الاثنين، المدينة قرب محطة الحافلات. كما تم استهداف مدرسة الملاحة الجوية السابقة في لوغانسك أثناء القصف، وتم تطويق المكان، وتعمل خدمات الطوارئ والأمن في الموقع.كما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت، فجر اليوم الاثنين، مدينة دونيتسك بـ 23 قذيفة من عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20230514/هل-سيغير-صاروخ-ستورم-شادو-الوضع-في-أوكرانيا؟-1077008842.html
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رصد عسكري, العالم, روسيا
رصد عسكري, العالم, روسيا

فيديو لحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك

09:15 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 09:31 GMT 15.05.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك
حطام صاروخ ستورم شادو بعد استهدافه لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik
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نشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، لقطات لحطام صاروخ "ستورم شادو" الأنجلو- فرنسي، الذي استخدمه مسلحون أوكرانيون لضرب لوغانسك، في صباح اليوم الاثنين.
كما يتضح من الفيديو، يوجد معلومات حول المقذوف على الحطام.
هز انفجاران، صباح اليوم الاثنين، المدينة قرب محطة الحافلات. كما تم استهداف مدرسة الملاحة الجوية السابقة في لوغانسك أثناء القصف، وتم تطويق المكان، وتعمل خدمات الطوارئ والأمن في الموقع.
كما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت، فجر اليوم الاثنين، مدينة دونيتسك بـ 23 قذيفة من عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".
صواريخ ستورم شادو/ سكالب التي تستخدمها مقاتلات رافال الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هل سيغير صاروخ "ستورم شادو" الوضع في أوكرانيا؟
أمس, 08:31 GMT
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:15 GMT
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