https://sputnikarabic.ae/20230515/فيديو-لحطام-صاروخ-ستورم-شادو-بعد-الضربة-على-لوغانسك-1077050033.html
فيديو لحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك
فيديو لحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك
نشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، لقطات لحطام صاروخ "ستورم شادو" الأنجلو- فرنسي، الذي استخدمه مسلحون أوكرانيون لضرب لوغانسك، في صباح اليوم الاثنين. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T09:15+0000
2023-05-15T09:15+0000
2023-05-15T09:31+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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كما يتضح من الفيديو، يوجد معلومات حول المقذوف على الحطام.هز انفجاران، صباح اليوم الاثنين، المدينة قرب محطة الحافلات. كما تم استهداف مدرسة الملاحة الجوية السابقة في لوغانسك أثناء القصف، وتم تطويق المكان، وتعمل خدمات الطوارئ والأمن في الموقع.كما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت، فجر اليوم الاثنين، مدينة دونيتسك بـ 23 قذيفة من عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20230514/هل-سيغير-صاروخ-ستورم-شادو-الوضع-في-أوكرانيا؟-1077008842.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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رصد عسكري, العالم, روسيا
فيديو لحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك
09:15 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 09:31 GMT 15.05.2023) تابعنا عبر
نشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، لقطات لحطام صاروخ "ستورم شادو" الأنجلو- فرنسي، الذي استخدمه مسلحون أوكرانيون لضرب لوغانسك، في صباح اليوم الاثنين.
هز انفجاران، صباح اليوم الاثنين، المدينة قرب محطة الحافلات. كما تم استهداف مدرسة الملاحة الجوية السابقة في لوغانسك أثناء القصف، وتم تطويق المكان، وتعمل خدمات الطوارئ والأمن في الموقع.
كما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت، فجر اليوم الاثنين، مدينة دونيتسك بـ 23 قذيفة من عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".