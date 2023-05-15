https://sputnikarabic.ae/20230515/كا-52-تهاجم-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1077044974.html
"كا-52" تهاجم معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
"كا-52" تهاجم معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
قصفت المروحيات الهجومية "كا-52" (التمساح) معاقل المسلحين الأوكرانيين. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T08:11+0000
2023-05-15T08:11+0000
2023-05-15T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543126_0:132:2100:1313_1920x0_80_0_0_524da36b24f5551000f9e0b5dc10d6a8.jpg
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية للطيران الروسي.أطلق طيارو طيران الجيش صواريخ على النقاط المحصنة المكتشفة لوحدات العدو في إطار تنفيذ المهام في منطقة العملية الخاصة. تم تدمير مركز قيادة العدو والمدرعات، نتيجة للاستخدام القتالي.يقوم طيران الجيش خلال العملية الخاصة بمهام مرافقة المعدات، وتدمير المركبات المدرعة، ونقل القوات، والبضائع العسكرية، وكذلك الوحدات الداعمة التي تؤدي المهام في منطقة العملية الخاصة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543126_318:0:2077:1319_1920x0_80_0_0_08751ac233108317347443e91d846a84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"كا-52" تهاجم معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
تابعنا عبر
قصفت المروحيات الهجومية "كا-52" (التمساح) معاقل المسلحين الأوكرانيين.
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية للطيران الروسي.
أطلق طيارو طيران الجيش صواريخ على النقاط المحصنة المكتشفة لوحدات العدو في إطار تنفيذ المهام في منطقة العملية الخاصة. تم تدمير مركز قيادة العدو والمدرعات، نتيجة للاستخدام القتالي.
يقوم طيران الجيش خلال العملية الخاصة بمهام مرافقة المعدات، وتدمير المركبات المدرعة، ونقل القوات، والبضائع العسكرية، وكذلك الوحدات الداعمة التي تؤدي المهام في منطقة العملية الخاصة.