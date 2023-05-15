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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/كا-52-تهاجم-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1077044974.html
"كا-52" تهاجم معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
"كا-52" تهاجم معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
قصفت المروحيات الهجومية "كا-52" (التمساح) معاقل المسلحين الأوكرانيين. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T08:11+0000
2023-05-15T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية للطيران الروسي.أطلق طيارو طيران الجيش صواريخ على النقاط المحصنة المكتشفة لوحدات العدو في إطار تنفيذ المهام في منطقة العملية الخاصة. تم تدمير مركز قيادة العدو والمدرعات، نتيجة للاستخدام القتالي.يقوم طيران الجيش خلال العملية الخاصة بمهام مرافقة المعدات، وتدمير المركبات المدرعة، ونقل القوات، والبضائع العسكرية، وكذلك الوحدات الداعمة التي تؤدي المهام في منطقة العملية الخاصة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"كا-52" تهاجم معاقل القوات الأوكرانية... فيديو

08:11 GMT 15.05.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قصفت المروحيات الهجومية "كا-52" (التمساح) معاقل المسلحين الأوكرانيين.
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية للطيران الروسي.
أطلق طيارو طيران الجيش صواريخ على النقاط المحصنة المكتشفة لوحدات العدو في إطار تنفيذ المهام في منطقة العملية الخاصة. تم تدمير مركز قيادة العدو والمدرعات، نتيجة للاستخدام القتالي.
يقوم طيران الجيش خلال العملية الخاصة بمهام مرافقة المعدات، وتدمير المركبات المدرعة، ونقل القوات، والبضائع العسكرية، وكذلك الوحدات الداعمة التي تؤدي المهام في منطقة العملية الخاصة.
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