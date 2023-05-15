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https://sputnikarabic.ae/20230515/كليجدار-أوغلو-على-الأتراك-ألا-يشعروا-باليأس-وسنفوز-بهذه-الانتخابات-1077066671.html
كليجدار أوغلو: على الأتراك ألا يشعروا باليأس وسنفوز بهذه الانتخابات
كليجدار أوغلو: على الأتراك ألا يشعروا باليأس وسنفوز بهذه الانتخابات
تعهد المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، كمال كليجدار أوغلو، اليوم الاثنين، بالفوز في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T15:06+0000
2023-05-15T15:06+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
كمال كليجدار أوغلو
العالم
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وقال كليجدار أوغلو، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الجميع يعمل بلا توقف منذ أمس"، داعيا الشعب إلى عدم اليأس. وأضاف: "سأظل صامدا وسننتصر في الانتخابات".وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، في وقت سابق اليوم، أن "السباق الرئاسي سيحسم بجولة ثانية في 28 مايو/ أيار الجاري.وقال ينر، إنه "حتى بعدما يتم فرز 35874 صوتا متبقية غير محسوبة في الخارج، فلن يضمن ذلك الأغلبية اللازمة للفوز بالانتخابات على الفور"، مؤكدا أن النتائج الأولية أظهرت حصول أردوغان على نسبة 49.51 في المئة، مقابل 44.88 في المئة لمنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، بينما حصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17 في المئة من الأصوات.
https://sputnikarabic.ae/20230515/تحالف-الجمهور-بزعامة-أردوغان-يفوز-بغالبية-مقاعد-البرلمان-1077037857.html
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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, العالم

كليجدار أوغلو: على الأتراك ألا يشعروا باليأس وسنفوز بهذه الانتخابات

15:06 GMT 15.05.2023
© AP Photo كمال كليجدار أوغلو في أنقرة
 كمال كليجدار أوغلو في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© AP Photo
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تعهد المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، كمال كليجدار أوغلو، اليوم الاثنين، بالفوز في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية.
وقال كليجدار أوغلو، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الجميع يعمل بلا توقف منذ أمس"، داعيا الشعب إلى عدم اليأس. وأضاف: "سأظل صامدا وسننتصر في الانتخابات".
وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، في وقت سابق اليوم، أن "السباق الرئاسي سيحسم بجولة ثانية في 28 مايو/ أيار الجاري.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
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وقال ينر، إنه "حتى بعدما يتم فرز 35874 صوتا متبقية غير محسوبة في الخارج، فلن يضمن ذلك الأغلبية اللازمة للفوز بالانتخابات على الفور"، مؤكدا أن النتائج الأولية أظهرت حصول أردوغان على نسبة 49.51 في المئة، مقابل 44.88 في المئة لمنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، بينما حصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17 في المئة من الأصوات.
معلومات حول الانتخابات التركية - سبوتنيك عربي
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