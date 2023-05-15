https://sputnikarabic.ae/20230515/محكمة-تونسية-تقضي-بالسجن-لمدة-عام-على-راشد-الغنوشي-وتغريمه-لإدانته-بالتحريض-ضد-الأمن-1077077018.html
محكمة تونسية تقضي بالسجن لمدة عام على راشد الغنوشي وتغريمه لإدانته بالتحريض ضد الأمن
محكمة تونسية تقضي بالسجن لمدة عام على راشد الغنوشي وتغريمه لإدانته بالتحريض ضد الأمن
أصدرت محكمة تونسية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة عام بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T19:18+0000
2023-05-15T19:18+0000
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وأفادت قناة "نسمة" التونسية، بأن "الدائرة المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بالسجن لمدّة عام واحد مع غرامة مالية ألف دينار تونسي (300 دولار) بحقّ راشد الغنوشي"، إثر بلاغ قدمه نقابي أمني ضده، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته.وأوقفت الشرطة التونسية، الشهر الماضي، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله.وأفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "الوحدات الأمنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومداهمة منزله".ونددت حركة النهضة، في بيان لها، "بهذا التطور الخطير جدا"، مطالبةً بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.كما دعت الحركة "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين"، على حد قول البيان.وألمح الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى أن توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كان بسبب الدعوة لحرب أهلية، معلنًا رفضه ما سماه "التدخل السافر في الشأن الداخلي لتونس".
https://sputnikarabic.ae/20230507/مسائل-تمس-الأمن-القومي-النيابة-التونسية-تحيل-ملف-نجلة-الغنوشي-لـ-مكافحة-الإرهاب--1076768918.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
محكمة تونسية تقضي بالسجن لمدة عام على راشد الغنوشي وتغريمه لإدانته بالتحريض ضد الأمن
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أصدرت محكمة تونسية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة عام بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأفادت قناة
"نسمة" التونسية، بأن "الدائرة المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بالسجن لمدّة عام واحد مع غرامة مالية ألف دينار تونسي (300 دولار) بحقّ راشد الغنوشي"، إثر بلاغ قدمه نقابي أمني ضده، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته.
وأوقفت الشرطة التونسية
، الشهر الماضي، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله.
وأفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك
"، بأن "الوحدات الأمنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومداهمة منزله".
ونددت حركة النهضة، في بيان لها، "بهذا التطور الخطير جدا"، مطالبةً بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.
كما دعت الحركة "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية
المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين"، على حد قول البيان.
وألمح الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى أن توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كان بسبب الدعوة لحرب أهلية
، معلنًا رفضه ما سماه "التدخل السافر في الشأن الداخلي لتونس".