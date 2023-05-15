https://sputnikarabic.ae/20230515/مركز-التنسيق-والمراقبة-المشترك-كييف-استخدمت-صاروخين-ستورم-شادو-في-قصف-لوغانسك-1077052363.html
مركز التنسيق والمراقبة المشترك: كييف تستخدم صاروخين "ستورم شادو" في قصف لوغانسك
مركز التنسيق والمراقبة المشترك: كييف تستخدم صاروخين "ستورم شادو" في قصف لوغانسك
استخدمت كييف، مرة أخرى، صواريخ كروز "ستورم شادو" لمهاجمة لوغانسك، حسبما ذكر المكتب التمثيلي للوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T10:07+0000
2023-05-15T10:07+0000
2023-05-15T10:51+0000
روسيا
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وقال: "في 15 مايو 2023، في تمام الساعة 8:00 صباحًا، شنت التشكيلات المسلحة الأوكرانية هجومًا صاروخيًا على مدينة لوغانسك باستخدام صاروخين كروز من طراز ستورم شادو".وأضافت أن الزجاج تضرر جراء انفجارات في سبعة منازل ومبنى إداري.أعلن روديون ميروشنيك، الرئيس السابق لمكتب ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، عن هجوم صاروخي جديد على لوغانسك هذا الصباح. دوى في منطقة مدرسة الطيران السابقة للملاحين. وفقًا لوزارة الصحة في لوغانسك، لم يصب أحد بأذى.هذا هو ثالث قصف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" التي أرسلتها المملكة المتحدة لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230515/فيديو-لحطام-صاروخ-ستورم-شادو-بعد-الضربة-على-لوغانسك-1077050033.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مركز التنسيق والمراقبة المشترك: كييف تستخدم صاروخين "ستورم شادو" في قصف لوغانسك
10:07 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 10:51 GMT 15.05.2023) تابعنا عبر
استخدمت كييف، مرة أخرى، صواريخ كروز "ستورم شادو" لمهاجمة لوغانسك، حسبما ذكر المكتب التمثيلي للوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وقال: "في 15 مايو 2023، في تمام الساعة 8:00 صباحًا، شنت التشكيلات المسلحة الأوكرانية هجومًا صاروخيًا على مدينة لوغانسك باستخدام صاروخين كروز من طراز ستورم شادو".
وأضافت أن الزجاج تضرر جراء انفجارات في سبعة منازل ومبنى إداري.
أعلن روديون ميروشنيك، الرئيس السابق لمكتب ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، عن هجوم صاروخي جديد على لوغانسك هذا الصباح. دوى في منطقة مدرسة الطيران السابقة للملاحين. وفقًا لوزارة الصحة في لوغانسك، لم يصب أحد بأذى.
هذا هو ثالث قصف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" التي أرسلتها المملكة المتحدة لنظام كييف.