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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/مركز-التنسيق-والمراقبة-المشترك-كييف-استخدمت-صاروخين-ستورم-شادو-في-قصف-لوغانسك-1077052363.html
مركز التنسيق والمراقبة المشترك: كييف تستخدم صاروخين "ستورم شادو" في قصف لوغانسك
مركز التنسيق والمراقبة المشترك: كييف تستخدم صاروخين "ستورم شادو" في قصف لوغانسك
استخدمت كييف، مرة أخرى، صواريخ كروز "ستورم شادو" لمهاجمة لوغانسك، حسبما ذكر المكتب التمثيلي للوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T10:07+0000
2023-05-15T10:51+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال: "في 15 مايو 2023، في تمام الساعة 8:00 صباحًا، شنت التشكيلات المسلحة الأوكرانية هجومًا صاروخيًا على مدينة لوغانسك باستخدام صاروخين كروز من طراز ستورم شادو".وأضافت أن الزجاج تضرر جراء انفجارات في سبعة منازل ومبنى إداري.أعلن روديون ميروشنيك، الرئيس السابق لمكتب ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، عن هجوم صاروخي جديد على لوغانسك هذا الصباح. دوى في منطقة مدرسة الطيران السابقة للملاحين. وفقًا لوزارة الصحة في لوغانسك، لم يصب أحد بأذى.هذا هو ثالث قصف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" التي أرسلتها المملكة المتحدة لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230515/فيديو-لحطام-صاروخ-ستورم-شادو-بعد-الضربة-على-لوغانسك-1077050033.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مركز التنسيق والمراقبة المشترك: كييف تستخدم صاروخين "ستورم شادو" في قصف لوغانسك

10:07 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 10:51 GMT 15.05.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمركز التنسيق والمراقبة المشترك: كييف تستخدم صاروخين "ستورم شادو" في قصف لوغانسك
مركز التنسيق والمراقبة المشترك: كييف تستخدم صاروخين ستورم شادو في قصف لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik
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استخدمت كييف، مرة أخرى، صواريخ كروز "ستورم شادو" لمهاجمة لوغانسك، حسبما ذكر المكتب التمثيلي للوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وقال: "في 15 مايو 2023، في تمام الساعة 8:00 صباحًا، شنت التشكيلات المسلحة الأوكرانية هجومًا صاروخيًا على مدينة لوغانسك باستخدام صاروخين كروز من طراز ستورم شادو".
حطام صاروخ ستورم شادو بعد استهدافه لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فيديو لحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك
09:15 GMT
وأضافت أن الزجاج تضرر جراء انفجارات في سبعة منازل ومبنى إداري.
أعلن روديون ميروشنيك، الرئيس السابق لمكتب ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، عن هجوم صاروخي جديد على لوغانسك هذا الصباح. دوى في منطقة مدرسة الطيران السابقة للملاحين. وفقًا لوزارة الصحة في لوغانسك، لم يصب أحد بأذى.
صاروخ ستورم شادو التكتيكي - سبوتنيك عربي
صاروخ ستورم شادو التكتيكي - سبوتنيك عربي
هذا هو ثالث قصف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" التي أرسلتها المملكة المتحدة لنظام كييف.
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