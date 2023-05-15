https://sputnikarabic.ae/20230515/مساعد-وزير-الخارجية-المصري-الأسبق-تبادل-السفراء-بين-مصر-وإيران-خلال-هذه-الفترة-1077062479.html

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: تبادل السفراء بين مصر وإيران خلال هذه الفترة

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: تبادل السفراء بين مصر وإيران خلال هذه الفترة

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، اليوم الاثنين، إن "المباحثات بين مصر وإيران تعود لفترة الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، لكنها... 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T14:00+0000

2023-05-15T14:00+0000

2023-05-15T14:06+0000

مصر

إيران

حصري

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e520c7cacc9027dcbeb0aa42f16e1f85.jpg

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "متغيرات آنية طرأت على المشهد بين البلدين، ما يُتوقع معه انفراجة في العلاقات بين الجانبين".وتابع السفير المصري: "خلال المشاورات السابقة، كان الطرف الإيراني لا يستجيب للمطالب المصرية، في حين أن الجانب الذي يتولى السلطة "اليميني" هو من بدأ بالمبادرة، وهو قريب من المرشد الأعلى، ما يعني أن هناك انفراجة تؤدي إلى رفع مستوى العلاقات إلى تعيين السفراء".واستطرد: "تأتي عملية تطبيع العلاقات ضمن المسار الحاصل بين طهران والدول العربية، وفي مقدمتها مصر باعتبارها أكبر دولة عربية، خاصة أن هناك استثمارات إيرانية في مصر مستمرة منذ فترة الشاه".وأكد رخا أن "البلدين اقتربا من تعيين السفراء وعودة العلاقات إلى المستوى الطبيعي"، موضحًا: "تقوم الخارجية في مصر حاليا على إعداد الحركة السنوية للسفراء، بحيث تعود المجموعة التي أنهت عملها في الخارج، وتعيين مجموعة جديدة، وفي هذا السياق قد يأتي تعيين السفير المصري في إيران وكذلك السفير المصري في دمشق".وبشأن تأثيرات إعادة العلاقات بين طهران والقاهرة، يوضح رخا، أنهاووفقا للسفير المصري، فإن "لقاءات عدة ومباحثات جرت خلال الفترة الماضية بشكل مكثف، وتوصلت إلى تفاهمات إيجابية بين الجانبين".وتابع: "التفاهمات توصلت إلى نتائج من شأنها إعادة العلاقات وربما لقاء قريب بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، كما صرح الجانب الإيراني".وأكد رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، أمس الأحد، استعداد "وزارة الخارجية الدائم للتحدث مع مختلف الدول لتحسين العلاقات الإقليمية والخارجية".وقال خرازي، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "إذا تم قبول ومراعاة شروط إيران في المحادثات مع مصر، وإذا تحسنت العلاقات مع دول الجوار والمنطقة، فإن ذلك سيعود بالفائدة على الجميع".وردا على تفاصيل المفاوضات، وما إذا كانت إعادة فتح سفارتي إيران ومصر من بين القضايا المطروحة في المفاوضات، أكد أنه "ليس لديه معلومات مفصلة عن تفاصيل الجهود التي تبذل لاستئناف العلاقات بين مصر وإيران"، مشيرًا أن "القاعدة العامة في خطط وزارة الخارجية هي التحدث مع جميع الدول من أجل تحسين العلاقات".وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، أعلنت في وقت سابق، أنه "سيتم إعادة فتح سفارتي إيران ومصر في كل من القاهرة وطهران قريبا".وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران منذ انطلاق الثورة الإيرانية عام 1979، عندما قبل الرئيس المصري محمد أنور السادات استضافة شاه إيران رضا شاه بهلوي، في مصر، رغم مطالبة طهران بعدم استقباله، ومنذ ذلك مرت العلاقات بين البلدين بمحطات مختلفة، وشهدت محاولات متكررة للتقارب.

https://sputnikarabic.ae/20230508/إيران-العلاقات-الدبلوماسية-مع-مصر-حاليا-على-مستوى-مكاتب-رعاية-المصالح-ومستعدون-لتعزيز-العلاقات-1076777659.html

https://sputnikarabic.ae/20230514/مسؤول-إيراني-مراعاة-شروط-إيران-في-المحادثات-مع-مصر-سيعود-بالفائدة-على-الجميع-1077032809.html

مصر

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, إيران, حصري, العالم, العالم العربي