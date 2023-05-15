https://sputnikarabic.ae/20230515/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخر-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-الغربية-1077036822.html
مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
قُتل فلسطيني، وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، لدى توغله في مخيم عسكري شرقي نابلس، شمالي الضفة الغربية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T05:39+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، قوله إن "مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، وأن أحدهما استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر".من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب صالح محمد صالح صبرة (22 عاما)، قُتل بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، فيما أصيب آخر بالرصاص الحي في الأطراف العلوية.واقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينة نابلس، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة، بحسب "وفا".كذلك اقتحمت القوات في حي المساكن الشعبية، منزل الفلسطيني عبد الفتاح خروشة، المتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار في حوارة أواخر فبراير/ شباط الماضي، أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.وبمقتل الفلسطيني صبرة، ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152، بينهم 33 في العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230513/فلسطين-تطالب-الأمم-المتحدة-بـالتدخل-الفوري-لوقف-المجازر-الإسرائيلية-في-غزة-والضفة-1076992424.html
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العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
تابعنا عبر
قُتل فلسطيني، وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، لدى توغله في مخيم عسكري شرقي نابلس، شمالي الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا
"، عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، قوله إن "مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، وأن أحدهما استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر".
من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب صالح محمد صالح صبرة (22 عاما)، قُتل بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، فيما أصيب آخر بالرصاص الحي في الأطراف العلوية.
واقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينة نابلس
، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة، بحسب "وفا".
كذلك اقتحمت القوات في حي المساكن الشعبية، منزل الفلسطيني عبد الفتاح خروشة، المتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار في حوارة أواخر فبراير/ شباط الماضي، أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.
وبمقتل الفلسطيني صبرة، ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152، بينهم 33 في العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة
.