https://sputnikarabic.ae/20230515/مقتل-مسؤول-أمني-إيراني-خلال-مواجهات-مع-عناصر-مسلحة--جنوب-شرقي-البلاد-1077035112.html
مقتل مسؤول أمني إيراني خلال مواجهات مع عناصر "مسلحة" جنوب شرقي البلاد
مقتل مسؤول أمني إيراني خلال مواجهات مع عناصر "مسلحة" جنوب شرقي البلاد
أعلن مسؤول أمني إيراني، أمس الأحد، مقتل نائب قائد شرطة الاستخبارات في مدينة خاش جنوب شرقي البلاد. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T00:23+0000
2023-05-15T00:23+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء أمس الأحد، عن العقيد حبيب رازدار، قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة خاش الواقعة بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران، مقتل نائب قائد شرطة الاستخبارات بالمدينة خلال المواجهات مع عناصر مسلحة "شريرة".وأكد المسؤول الأمني الإيراني مقتل النقيب ياسر عبدلي، الذي يتولى منصب نائب قائد شرطة الاستخبارات بمدينة خاش، خلال المواجهات مع عناصر مسلحة "شريرة" على حد وصفه.وأشار العقيد حبيب رازدار إلى أن القائد الأمني القتيل قد لقي حتفه خلال اشتباك مسلح مع عناصر مسلحة أخرى، مشددا على استمرار عمليات الملاحقة للقبض على تلك العناصر الهاربة.ولفت العقيد حبيب رازدار، قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة خاش إلى أنه سيتم الإعلان عن الأنباء التفصيلية بهذا الأمر لاحقا.وفي سياق متصل، شهدت محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية أعمال عنف كبيرة تزامنًا مع الاحتجاجات التي شهدتها أنحاء البلاد مع مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، تم بسببها عزل المحافظ.كما أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان، في شهر مارس/آذار الماضي، اعتقال عناصر خلية إرهابية سبق وأن نفذت عملية إطلاق نار في اشتباك مسلح على دوريات الأمن الداخلي في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230430/قوى-الأمن-الداخلي-في-إيران-عملية-اغتيال-قائد-شرطة-الاستخبارات-وزجته-لن-تمر-دون-رد-1076495307.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن
مقتل مسؤول أمني إيراني خلال مواجهات مع عناصر "مسلحة" جنوب شرقي البلاد
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أعلن مسؤول أمني إيراني، أمس الأحد، مقتل نائب قائد شرطة الاستخبارات في مدينة خاش جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة
إرنا، مساء أمس الأحد، عن العقيد حبيب رازدار، قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة خاش الواقعة بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران، مقتل نائب قائد شرطة الاستخبارات بالمدينة خلال المواجهات مع عناصر مسلحة "شريرة".
وأكد المسؤول الأمني الإيراني مقتل النقيب ياسر عبدلي، الذي يتولى منصب نائب قائد شرطة الاستخبارات بمدينة خاش، خلال المواجهات مع عناصر مسلحة
"شريرة" على حد وصفه.
وأشار العقيد حبيب رازدار إلى أن القائد الأمني القتيل قد لقي حتفه خلال اشتباك مسلح مع عناصر مسلحة أخرى، مشددا على استمرار عمليات الملاحقة للقبض على تلك العناصر الهاربة.
ولفت العقيد حبيب رازدار، قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة خاش إلى أنه سيتم الإعلان عن الأنباء التفصيلية بهذا الأمر لاحقا.
وفي سياق متصل، شهدت محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية أعمال عنف كبيرة تزامنًا مع الاحتجاجات التي شهدتها أنحاء البلاد مع مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، تم بسببها عزل المحافظ.
كما أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان
، في شهر مارس/آذار الماضي، اعتقال عناصر خلية إرهابية سبق وأن نفذت عملية إطلاق نار في اشتباك مسلح على دوريات الأمن الداخلي في البلاد.