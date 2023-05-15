https://sputnikarabic.ae/20230515/نتائج-الانتخابات-الرئاسية-التركية-2023-1076959831.html
نتائج الانتخابات الرئاسية التركية 2023
نتائج الانتخابات الرئاسية التركية 2023
انطلق سباق الانتخابات التركية رسميًا يوم الخميس الموافق 27 أبريل/ نيسان، بتصويت الأتراك المقيمين في الخارج، الذي امتد حتى 9 مايو/ أيار الجاري وفق الجدول الزمني... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T00:18+0000
2023-05-15T00:18+0000
2023-05-15T00:18+0000
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ولم تكشف بعد نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات عن مرشح واضح في الانتخابات المقبلة. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، التي ستجرى إذا لم يحصل أي مرشح على 50% من الأصوات، في 28 مايو.تمكن ما مجموعه 64 مليون مواطن تركي من المشاركة في الانتخابات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية في تركيا. وتم تخصيص 19885 صندوق اقتراع داخل وخارج الدولة.اقرأ أيضا - المنطقة العربية في قلب الانتخابات التركية.. ماذا لو فاز مرشح المعارضة؟
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نتائج الانتخابات الرئاسية التركية 2023
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انطلق سباق الانتخابات التركية رسميًا يوم الخميس الموافق 27 أبريل/ نيسان، بتصويت الأتراك المقيمين في الخارج، الذي امتد حتى 9 مايو/ أيار الجاري وفق الجدول الزمني المعلن من المجلس الأعلى للانتخابات، وبدأ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية لعام 2023، أمس الأحد، الموافق 14 مايو.
ولم تكشف بعد نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات عن مرشح واضح في الانتخابات المقبلة. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، التي ستجرى إذا لم يحصل أي مرشح على 50% من الأصوات، في 28 مايو.
تمكن ما مجموعه 64 مليون مواطن تركي من المشاركة في الانتخابات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية في تركيا. وتم تخصيص 19885 صندوق اقتراع داخل وخارج الدولة.