عربي
أردوغان: عشنا انتخابات لا مثيل لها في العالم
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230515/نتائج-الانتخابات-الرئاسية-التركية-2023-1076959831.html
نتائج الانتخابات الرئاسية التركية 2023
نتائج الانتخابات الرئاسية التركية 2023
انطلق سباق الانتخابات التركية رسميًا يوم الخميس الموافق 27 أبريل/ نيسان، بتصويت الأتراك المقيمين في الخارج، الذي امتد حتى 9 مايو/ أيار الجاري وفق الجدول الزمني... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T00:18+0000
2023-05-15T00:18+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
أخبار العالم الآن
كمال كليجدار أوغلو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076959411_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a10207fb698edf8bf25a8e5c00c30ae1.png
ولم تكشف بعد نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات عن مرشح واضح في الانتخابات المقبلة. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، التي ستجرى إذا لم يحصل أي مرشح على 50% من الأصوات، في 28 مايو.تمكن ما مجموعه 64 مليون مواطن تركي من المشاركة في الانتخابات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية في تركيا. وتم تخصيص 19885 صندوق اقتراع داخل وخارج الدولة.اقرأ أيضا - المنطقة العربية في قلب الانتخابات التركية.. ماذا لو فاز مرشح المعارضة؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076959411_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e405684502cbd52cb4307d2f2fcacc6a.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, كمال كليجدار أوغلو
انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, كمال كليجدار أوغلو

نتائج الانتخابات الرئاسية التركية 2023

00:18 GMT 15.05.2023
© Sputnikالانتخابات الرئاسية التركية 2023
الانتخابات الرئاسية التركية 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يتبع
انطلق سباق الانتخابات التركية رسميًا يوم الخميس الموافق 27 أبريل/ نيسان، بتصويت الأتراك المقيمين في الخارج، الذي امتد حتى 9 مايو/ أيار الجاري وفق الجدول الزمني المعلن من المجلس الأعلى للانتخابات، وبدأ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية لعام 2023، أمس الأحد، الموافق 14 مايو.
ولم تكشف بعد نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات عن مرشح واضح في الانتخابات المقبلة. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، التي ستجرى إذا لم يحصل أي مرشح على 50% من الأصوات، في 28 مايو.
تمكن ما مجموعه 64 مليون مواطن تركي من المشاركة في الانتخابات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية في تركيا. وتم تخصيص 19885 صندوق اقتراع داخل وخارج الدولة.

اقرأ أيضا - المنطقة العربية في قلب الانتخابات التركية.. ماذا لو فاز مرشح المعارضة؟
كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها
مشاهدة
أمس, 06:00 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:39 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала