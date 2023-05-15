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https://sputnikarabic.ae/20230515/نتائج-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-في-تركيا-1077071146.html
نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تركيا
نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تركيا
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، اليوم الاثنين، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعقد في 28 مايو/ أيار الجاري، وأن الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T15:41+0000
2023-05-15T15:45+0000
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كما فاز "التحالف الجمهوري" الحاكم في تركيا، بأغلبية مقاعد البرلمان التركي، بعد حصوله على 321 مقعدا، بينها 266 مقعدا لحزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.شاهد أيضا - كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها
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انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, инфографика, العالم, أخبار العالم الآن
انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, инфографика, العالم, أخبار العالم الآن

نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تركيا

15:41 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 15:45 GMT 15.05.2023)
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أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، اليوم الاثنين، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعقد في 28 مايو/ أيار الجاري، وأن الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان يتقدم بنسبة 49.51% مقابل 44.88% لكليجدار أوغلو بعد فرز 99.9% من الأصوات.
كما فاز "التحالف الجمهوري" الحاكم في تركيا، بأغلبية مقاعد البرلمان التركي، بعد حصوله على 321 مقعدا، بينها 266 مقعدا لحزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تركيا - سبوتنيك عربي
نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تركيا - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها
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