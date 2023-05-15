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https://sputnikarabic.ae/20230515/نيبينزيا-المدنيون-ضحايا-لضخ-الأسلحة-المستمر-لأوكرانيا-1077073932.html
نيبينزيا: المدنيون ضحايا لضخ الأسلحة المستمر لأوكرانيا
نيبينزيا: المدنيون ضحايا لضخ الأسلحة المستمر لأوكرانيا
قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الغرب يواصل ضخ أوكرانيا بمزيد من الأسلحة "المتطورة" كل يوم. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T17:15+0000
2023-05-15T17:15+0000
روسيا
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وصرح نيبينزيا لوسائل إعلام أنه "كل يوم، عندما يبدو أنه لا يوجد مكان للذهاب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بضخ أوكرانيا بالأسلحة، هناك تقارير جديدة عن تسليم أسلحة غربية ثقيلة ومتطورة بشكل متزايد، مثل راجمات هيمارس، وقذائف اليورانيوم المنضب، وأنظمة الصواريخ بعيدة المدى، وما إلى ذلك".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن المساعدة العسكرية التي تقدمها لندن إلى كييف لن يكون لها تأثير كبير على مسار العملية الخاصة، لكنها ستسبب المزيد من الصعوبات لأوكرانيا.وعلّق بيسكوف للصحفيين على موقف الكرملين من بيان الحكومة البريطانية، بشأن المساعدات العسكرية: "نكرر مرة أخرى أن هذا لا يمكن أن يكون له أي تأثير مهم وأساسي على مسار العملية العسكرية الخاصة. ولكن، بالطبع، هذا يؤدي إلى مزيد من الدمار، وستخلق صعوبات إضافية لأوكرانيا، أصبحت هذه القصة أكثر تعقيدا".
https://sputnikarabic.ae/20230505/نيبينزيا-لـسبوتنيك-واشنطن-لن-توافق-على-نقل-مقر-الأمم-المتحدة-وروسيا-لن-تعتمد-على-الدولار-1076685374.html
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نيبينزيا: المدنيون ضحايا لضخ الأسلحة المستمر لأوكرانيا

17:15 GMT 15.05.2023
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik . Нэнси Сисель
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قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الغرب يواصل ضخ أوكرانيا بمزيد من الأسلحة "المتطورة" كل يوم.
وصرح نيبينزيا لوسائل إعلام أنه "كل يوم، عندما يبدو أنه لا يوجد مكان للذهاب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بضخ أوكرانيا بالأسلحة، هناك تقارير جديدة عن تسليم أسلحة غربية ثقيلة ومتطورة بشكل متزايد، مثل راجمات هيمارس، وقذائف اليورانيوم المنضب، وأنظمة الصواريخ بعيدة المدى، وما إلى ذلك".

وبحسب قوله، فإن هذه الأسلحة "تقتل المدنيين كل يوم".

سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
نيبينزيا لـ"سبوتنيك": واشنطن لن توافق على نقل مقر الأمم المتحدة وروسيا لن تعتمد على الدولار
5 مايو, 05:57 GMT
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن المساعدة العسكرية التي تقدمها لندن إلى كييف لن يكون لها تأثير كبير على مسار العملية الخاصة، لكنها ستسبب المزيد من الصعوبات لأوكرانيا.
وعلّق بيسكوف للصحفيين على موقف الكرملين من بيان الحكومة البريطانية، بشأن المساعدات العسكرية: "نكرر مرة أخرى أن هذا لا يمكن أن يكون له أي تأثير مهم وأساسي على مسار العملية العسكرية الخاصة. ولكن، بالطبع، هذا يؤدي إلى مزيد من الدمار، وستخلق صعوبات إضافية لأوكرانيا، أصبحت هذه القصة أكثر تعقيدا".
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