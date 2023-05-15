https://sputnikarabic.ae/20230515/نيبينزيا-المدنيون-ضحايا-لضخ-الأسلحة-المستمر-لأوكرانيا-1077073932.html

نيبينزيا: المدنيون ضحايا لضخ الأسلحة المستمر لأوكرانيا

نيبينزيا: المدنيون ضحايا لضخ الأسلحة المستمر لأوكرانيا

قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الغرب يواصل ضخ أوكرانيا بمزيد من الأسلحة "المتطورة" كل يوم. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T17:15+0000

2023-05-15T17:15+0000

2023-05-15T17:15+0000

روسيا

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وصرح نيبينزيا لوسائل إعلام أنه "كل يوم، عندما يبدو أنه لا يوجد مكان للذهاب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بضخ أوكرانيا بالأسلحة، هناك تقارير جديدة عن تسليم أسلحة غربية ثقيلة ومتطورة بشكل متزايد، مثل راجمات هيمارس، وقذائف اليورانيوم المنضب، وأنظمة الصواريخ بعيدة المدى، وما إلى ذلك".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن المساعدة العسكرية التي تقدمها لندن إلى كييف لن يكون لها تأثير كبير على مسار العملية الخاصة، لكنها ستسبب المزيد من الصعوبات لأوكرانيا.وعلّق بيسكوف للصحفيين على موقف الكرملين من بيان الحكومة البريطانية، بشأن المساعدات العسكرية: "نكرر مرة أخرى أن هذا لا يمكن أن يكون له أي تأثير مهم وأساسي على مسار العملية العسكرية الخاصة. ولكن، بالطبع، هذا يؤدي إلى مزيد من الدمار، وستخلق صعوبات إضافية لأوكرانيا، أصبحت هذه القصة أكثر تعقيدا".

https://sputnikarabic.ae/20230505/نيبينزيا-لـسبوتنيك-واشنطن-لن-توافق-على-نقل-مقر-الأمم-المتحدة-وروسيا-لن-تعتمد-على-الدولار-1076685374.html

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