https://sputnikarabic.ae/20230515/وزير-المال-السعودي-المملكة-قدمت-10-مليارات-دولار-للحفاظ-على-الأمن-الغذائي-العربي-1077050416.html

وزير المال السعودي: المملكة قدمت 10 مليارات دولار للحفاظ على الأمن الغذائي العربي

وزير المال السعودي: المملكة قدمت 10 مليارات دولار للحفاظ على الأمن الغذائي العربي

قال وزير المال السعودي، محمد الجدعان، اليوم الاثنين، إن المملكة أطلقت حزمة دعم مالي تزيد على 10 مليارات دولار أمريكي من أجل تعزيز الأمن الغذائي العربي. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T09:21+0000

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كما أكد في كلمة له، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي التحضيري للقمة العربية، أن السعودية تقود جهودا دولية لمعالجة التحديات المرتبطة بالديون، موضحًا أن "المملكة حرصت على حشد الجهود لمعالجة التحديات المرتبطة بالديون، من خلال إطلاق إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، الذي تمت الموافقة عليه من قبل قادة مجموعة العشرين في قمة الرياض، وهو الإطار الوحيد المتفق عليه دوليا لإعادة هيكلة الديون للدول التي تواجه تحديات في سداد الديون".وتابع الجدعان، مشددًا على أن "السعودية حريصة على توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة".وانطلقت أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في جدة، بمشاركة سوريا، بوفد يرأسه وزير الاقتصاد والتجارة السوري، محمد الخليل.وحرص وزير المال السعودي، محمد الجدعان، خلال كلمته، على الترحيب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، متطلعًا إلى العمل المشترك بما يخدم مصلحة الشعوب.ومن المقرر أن تعقد القمة في المملكة العربية السعودية، يوم التاسع عشر من شهر مايو/ أيار الجاري.ومن المرتقب أن تشارك سوريا في أشغال قمة السعودية، بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماع استثنائي عقده يوم الأحد الماضي، على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في جميع اجتماعات مجلس الجامعة، ابتداءً من7 مايو الجاري، وذلك بعد تعليق عضوية سوريا منذ أكثر من 12 عاما.

https://sputnikarabic.ae/20230514/وفد-اقتصادي-سوري-يصل-إلى-السعودية-للمشاركة-في-التحضير-للقمة-العربية-1077011046.html

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