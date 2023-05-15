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https://sputnikarabic.ae/20230515/-أجمل-ما-التقطته-عدسة-سبوتنيك-لفرقة-الاستعراض-الجوي-ستريجي-1077047235.html
أجمل ما التقطته عدسة "سبوتنيك" لفرقة الاستعراض الجوي "ستريجي"
أجمل ما التقطته عدسة "سبوتنيك" لفرقة الاستعراض الجوي "ستريجي"
فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) معروفة خارج حدود روسيا. وكان أداء فرقة "ألماس كوبان" الشهيرة بالاشتراك مع "ستريجي" و"روسيكيه فيتيازي" (الفرسان الروس)... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T12:28+0000
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تم تشكيل فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) في 6 مايو/ أيار عام 1991، على أساس فوج الحرس الجوي الـ234 التابع لسلاح الجو الروسي، والمكونة من أفضل الطيارين في قاعدة كوبينكا الجوية بالقرب من موسكو.وتشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" أجمل ما التقطته عدسة "سبوتنيك" لفرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" خلال السنوات السابقة.
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фото, صور
фото, صور

أجمل ما التقطته عدسة "سبوتنيك" لفرقة الاستعراض الجوي "ستريجي"

12:28 GMT 15.05.2023
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فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) معروفة خارج حدود روسيا. وكان أداء فرقة "ألماس كوبان" الشهيرة بالاشتراك مع "ستريجي" و"روسيكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) هو أداؤهم الرئيسي. ماسة ذات حواف مثالية على مقاتلات ميغ-29 وسو-30 التي تدهش المتفرجين كل مرة.
تم تشكيل فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) في 6 مايو/ أيار عام 1991، على أساس فوج الحرس الجوي الـ234 التابع لسلاح الجو الروسي، والمكونة من أفضل الطيارين في قاعدة كوبينكا الجوية بالقرب من موسكو.
وتشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" أجمل ما التقطته عدسة "سبوتنيك" لفرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" خلال السنوات السابقة.
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الانتقال إلى بنك الصور

فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

فريق الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; (السمامات) على متن مقاتلات &quot;ميغ-29&quot; أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Evgeny Odinokov
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فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) تحلق في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس-2019" في جوكوفسكي بالقرب من موسكو.

طائرة &quot;ميغ-29&quot; من فريق الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; (السمامات) تحلق في معرض الطيران والفضاء الدولي &quot;ماكس-2019&quot; في جوكوفسكي بالقرب من موسكو. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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طائرة "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) تحلق في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس-2019" في جوكوفسكي بالقرب من موسكو.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

انعكاس في نظارات متفرجة لمقاتلات "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات)، في مهرجان الطيران "أنا أختار السماء!" في قازان.

انعكاس في نظارات متفرجة لمقاتلات &quot;ميغ-29&quot; من فريق الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; (السمامات)، في مهرجان الطيران &quot;أنا أختار السماء!&quot; في قازان. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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انعكاس في نظارات متفرجة لمقاتلات "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات)، في مهرجان الطيران "أنا أختار السماء!" في قازان.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

المتفرجون بشاهدون عرض طائرات "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) تحلق في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس-2019" في جوكوفسكي بالقرب من موسكو.

المتفرجون بشاهدون عرض طائرات &quot;ميغ-29&quot; من فريق الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; (السمامات) تحلق في معرض الطيران والفضاء الدولي &quot;ماكس-2019&quot; في جوكوفسكي بالقرب من موسكو. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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المتفرجون بشاهدون عرض طائرات "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) تحلق في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس-2019" في جوكوفسكي بالقرب من موسكو.

© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي "أرميا-2022" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

فريق الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; (السمامات) على متن مقاتلات &quot;ميغ-29&quot; أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي &quot;أرميا-2022&quot; في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Alexander Vilf
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فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي "أرميا-2022" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.

مقاتلات &quot;ميغ-29&quot; و &quot;سو- 30 إس إم&quot; من فرقة الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; وفرقة &quot;روسكيه فيتيازي&quot; (الفرسان الروس) - فرقة &quot;ألماس كوبان&quot; - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات)، في مهرجان الطيران "أنا أختار السماء!"، المخصص ليوم الأسطول الجوي الروسي، في قازان.

مقاتلات &quot;ميغ-29&quot; من فريق الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; (السمامات)، في مهرجان الطيران &quot;أنا أختار السماء!&quot;، المخصص ليوم الأسطول الجوي الروسي، في قازان. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Bogodvid
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مقاتلات "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات)، في مهرجان الطيران "أنا أختار السماء!"، المخصص ليوم الأسطول الجوي الروسي، في قازان.

© Sputnik . Evgeny Odinokov / الانتقال إلى بنك الصور

طيار إحدى مقاتلات "ميغ-29" التابعة لفريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

طيار إحدى مقاتلات &quot;ميغ-29&quot; التابعة لفريق الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; (السمامات) على مقاتلات &quot;ميغ-29&quot; أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Odinokov
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طيار إحدى مقاتلات "ميغ-29" التابعة لفريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29بي" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي "أرميا-2022" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

فريق الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; (السمامات) على متن مقاتلات &quot;ميغ-29بي&quot; أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي &quot;أرميا-2022&quot; في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29بي" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي "أرميا-2022" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.

مقاتلات &quot;ميغ-29&quot; و &quot;سو- 30 إس إم&quot; من فرقة الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; وفرقة &quot;روسكيه فيتيازي&quot; (الفرسان الروس) - فرقة &quot;ألماس كوبان&quot; - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.

مقاتلات &quot;ميغ-29&quot; و &quot;سو- 30 إس إم&quot; من فرقة الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; وفرقة &quot;روسكيه فيتيازي&quot; (الفرسان الروس) - فرقة &quot;ألماس كوبان&quot; - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي "أرميا-2022" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

فريق الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; (السمامات) على متن مقاتلات &quot;ميغ-29&quot; أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي &quot;أرميا-2022&quot; في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي "أرميا-2022" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات "ميغ-29" التابعة لفريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لمركز عرض معدات الطيران باسم "كوجيدوب" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

مقاتلات &quot;ميغ-29&quot; التابعة لفريق الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; (السمامات) خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لمركز عرض معدات الطيران باسم &quot;كوجيدوب&quot; في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Alexey Filippov
/
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مقاتلات "ميغ-29" التابعة لفريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لمركز عرض معدات الطيران باسم "كوجيدوب" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Evgeny Odinokov / الانتقال إلى بنك الصور

فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

فريق الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; (السمامات) على متن مقاتلات &quot;ميغ-29&quot; أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Evgeny Odinokov
/
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فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 73 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.

مقاتلات &quot;ميغ-29&quot; و &quot;سو- 30 إس إم&quot; من فرقة الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; وفرقة &quot;روسكيه فيتيازي&quot; (الفرسان الروس) - فرقة &quot;ألماس كوبان&quot; - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 73 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 73 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.

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