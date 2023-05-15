أجمل ما التقطته عدسة "سبوتنيك" لفرقة الاستعراض الجوي "ستريجي"
فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
طائرة "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) تحلق في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس-2019" في جوكوفسكي بالقرب من موسكو.
طائرة "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) تحلق في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس-2019" في جوكوفسكي بالقرب من موسكو.
انعكاس في نظارات متفرجة لمقاتلات "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات)، في مهرجان الطيران "أنا أختار السماء!" في قازان.
انعكاس في نظارات متفرجة لمقاتلات "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات)، في مهرجان الطيران "أنا أختار السماء!" في قازان.
المتفرجون بشاهدون عرض طائرات "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) تحلق في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس-2019" في جوكوفسكي بالقرب من موسكو.
المتفرجون بشاهدون عرض طائرات "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) تحلق في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس-2019" في جوكوفسكي بالقرب من موسكو.
فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي "أرميا-2022" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي "أرميا-2022" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.
مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.
مقاتلات "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات)، في مهرجان الطيران "أنا أختار السماء!"، المخصص ليوم الأسطول الجوي الروسي، في قازان.
مقاتلات "ميغ-29" من فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات)، في مهرجان الطيران "أنا أختار السماء!"، المخصص ليوم الأسطول الجوي الروسي، في قازان.
طيار إحدى مقاتلات "ميغ-29" التابعة لفريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
طيار إحدى مقاتلات "ميغ-29" التابعة لفريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29بي" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي "أرميا-2022" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29بي" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي "أرميا-2022" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.
مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.
مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.
مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.
فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي "أرميا-2022" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي "أرميا-2022" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
مقاتلات "ميغ-29" التابعة لفريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لمركز عرض معدات الطيران باسم "كوجيدوب" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
مقاتلات "ميغ-29" التابعة لفريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لمركز عرض معدات الطيران باسم "كوجيدوب" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" (السمامات) على متن مقاتلات "ميغ-29" أثناء عرض جوي للطائرات كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 73 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.
مقاتلات "ميغ-29" و "سو- 30 إس إم" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" وفرقة "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) - فرقة "ألماس كوبان" - أثناء بروفة العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 73 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو.