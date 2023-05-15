https://sputnikarabic.ae/20230515/5-مذاقات-في-فمك-يمكن-أن-تشير-إلى-مشاكل-صحية-متعددة-1077038009.html
5 مذاقات في فمك يمكن أن تشير إلى مشاكل صحية متعددة
5 مذاقات في فمك يمكن أن تشير إلى مشاكل صحية متعددة
عادة ما يكون هناك طعم غريب في فمك بعد تناول أي أطعمة قوية مثل الثوم والبصل. في أوقات أخرى، قد يكون سوء نظافة الفم أو مشاكل صحة الأسنان هي المسؤولة عن رائحة... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T06:43+0000
2023-05-15T06:43+0000
2023-05-15T07:49+0000
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ومع ذلك، هناك أنواع متعددة من المذاقات في فمك، وقد يكون الشعور بها فجأة وبشكل ملحوظ علامة على وجود مرض كامن، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".يمكن أن تساهم الأمراض المختلفة في أنواع مختلفة من المذاقات في فمك. بدلًا من تجاهلها، من الأفضل استشارة طبيبك لمعرفة السبب الجذري وراء هذا التغيير.فيما يلي خمسة مذاقات قد تشير إلى وجود مشكلة ما في صحتك، وفقًا لخبراء الصحة:المذاق المريمكن أن تتسبب العديد من المشكلات الصحية في الشعور بطعم مر في فمك. وتشمل هذه مشاكل الكبد أو المرارة والارتجاع المعدي المريئي.قد تصاحب الطعم المر أعراض أخرى مثل الغثيان والقيء وآلام البطن والتعب.من المهم استشارة طبيبك من أجل التشخيص والعلاج الصحيحين. يعاني بعض الأشخاص أيضا من طعم مر في أفواههم بسبب التغيرات الهرمونية وسوء صحة الفم واستخدام الأدوية والتوتر.المذاق المعدنيقد يكون الطعم المعدني في فمك ناتجًا عن أمراض اللثة أو العدوى، أو أي حالة طبية أخرى مثل أمراض الكلى أو أمراض الكبد أو مرض السكري.بعض الناس لديهم أيضا طعم معدني في أفواههم في حالة حرقة المعدة، وارتجاع الحمض، وعسر الهضم.تشمل الأعراض الشائعة التي قد يعاني منها المرء جنبا إلى جنب مع طعم معدني في فمه انخفاض حاسة التذوق أو الشم، أو جفاف الفم، أو تغيرات في الشهية.المذاق الحلوإذا كنت تعاني من مرض السكري وكان جسمك يكافح من أجل تنظيم نسبة السكر في الدم، فإن المستويات المرتفعة من الجلوكوز قد تسبب طعما حلوا في فمك. تشمل الأعراض التي تعاني منها مع هذا المذاق زيادة العطش وكثرة التبول وعدم وضوح الرؤية.المذاق الحامضعندما يرتد حمض المعدة إلى المريء، يمكن أن يترك وراءه طعما حامضا ومزعجا في فمك.يحدث هذا بسبب ارتداد الحمض أو ارتجاع المريء. يمكن أن يكون الطعم الحامض ناتجا أيضا عن مشاكل صحية أخرى مثل نقص التغذية والالتهابات واضطرابات الأعصاب.المذاق المالحإذا كنت تعاني من الجفاف، فقد يحاول جسمك الحفاظ على الماء عن طريق إنتاج كمية أقل من اللعاب، ما يترك طعما مالحا في فمك. قد يؤدي هذا أيضا إلى مزيد من الأعراض جنبا إلى جنب مع الطعم المالح، مثل جفاف الفم والعطش والتعب وضعف العضلات.
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أخبار العالم الآن, الصحة, علوم, منوعات, الأخبار
أخبار العالم الآن, الصحة, علوم, منوعات, الأخبار
5 مذاقات في فمك يمكن أن تشير إلى مشاكل صحية متعددة
06:43 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 07:49 GMT 15.05.2023) تابعنا عبر
عادة ما يكون هناك طعم غريب في فمك بعد تناول أي أطعمة قوية مثل الثوم والبصل. في أوقات أخرى، قد يكون سوء نظافة الفم أو مشاكل صحة الأسنان هي المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة والمذاق السيئ.
ومع ذلك، هناك أنواع متعددة من المذاقات في فمك، وقد يكون الشعور بها فجأة وبشكل ملحوظ علامة على وجود مرض كامن، وفق صحيفة
"تايمز أوف إنديا".
يمكن أن تساهم الأمراض المختلفة في أنواع مختلفة من المذاقات في فمك. بدلًا من تجاهلها، من الأفضل استشارة طبيبك لمعرفة السبب الجذري وراء هذا التغيير.
فيما يلي خمسة مذاقات قد تشير إلى وجود مشكلة ما في صحتك، وفقًا لخبراء الصحة:
يمكن أن تتسبب العديد من المشكلات الصحية في الشعور بطعم مر في فمك. وتشمل هذه مشاكل الكبد أو المرارة
والارتجاع المعدي المريئي.
قد تصاحب الطعم المر أعراض أخرى مثل الغثيان والقيء وآلام البطن والتعب.
من المهم استشارة طبيبك من أجل التشخيص والعلاج الصحيحين. يعاني بعض الأشخاص أيضا من طعم مر في أفواههم بسبب التغيرات الهرمونية وسوء صحة الفم واستخدام الأدوية والتوتر.
19 سبتمبر 2021, 15:22 GMT
قد يكون الطعم المعدني في فمك ناتجًا عن أمراض اللثة أو العدوى، أو أي حالة طبية أخرى مثل أمراض الكلى
أو أمراض الكبد أو مرض السكري.
بعض الناس لديهم أيضا طعم معدني في أفواههم في حالة حرقة المعدة، وارتجاع الحمض، وعسر الهضم.
تشمل الأعراض الشائعة التي قد يعاني منها المرء جنبا إلى جنب مع طعم معدني في فمه انخفاض حاسة التذوق أو الشم، أو جفاف الفم، أو تغيرات في الشهية.
إذا كنت تعاني من مرض السكري وكان جسمك يكافح من أجل تنظيم نسبة السكر في الدم، فإن المستويات المرتفعة من الجلوكوز
قد تسبب طعما حلوا في فمك. تشمل الأعراض التي تعاني منها مع هذا المذاق زيادة العطش وكثرة التبول وعدم وضوح الرؤية.
عندما يرتد حمض المعدة إلى المريء، يمكن أن يترك وراءه طعما حامضا ومزعجا في فمك.
يحدث هذا بسبب ارتداد الحمض أو ارتجاع المريء
. يمكن أن يكون الطعم الحامض ناتجا أيضا عن مشاكل صحية أخرى مثل نقص التغذية والالتهابات واضطرابات الأعصاب.
28 نوفمبر 2021, 16:12 GMT
إذا كنت تعاني من الجفاف
، فقد يحاول جسمك الحفاظ على الماء عن طريق إنتاج كمية أقل من اللعاب، ما يترك طعما مالحا في فمك. قد يؤدي هذا أيضا إلى مزيد من الأعراض جنبا إلى جنب مع الطعم المالح، مثل جفاف الفم والعطش والتعب وضعف العضلات.