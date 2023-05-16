https://sputnikarabic.ae/20230516/أبراج-في-قطر-تضيء-بالعلم-التركي-وصورة-أردوغان-مع-بدء-الانتخابات-الرئاسية-فيديو-1077085484.html
أبراج في قطر تضيء بالعلم التركي وصورة أردوغان مع بدء الانتخابات الرئاسية... فيديو
أبراج في قطر تضيء بالعلم التركي وصورة أردوغان مع بدء الانتخابات الرئاسية... فيديو
تداول مستخدمون على مواقع التواصل ووسائل إعلام، مقطعا مصورا لمبنى في دولة قطر، وهو مضاء بالعلم التركي وصورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة بدء... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T09:05+0000
2023-05-16T09:05+0000
2023-05-16T09:06+0000
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
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قطر
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ويرصد الفيديو أبراجا داخل قطر، مضاءة بعلم تركيا وصورة أردوغان، وذلك في يوم الأحد الموافق 14 مايو/ أيار.ولطالما اعتبرت قطر حليفا استراتيجيا لتركيا، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2014، تأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين.وبشكل سنوي، يتم عقد اجتماعات اللجنة الاستراتيجية على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية بين البلدين.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، أمس الاثنين، "احترام إرادة الشعب بعد الذهاب إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية".وقال أردوغان، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فإن الفائز هو الديمقراطية التركية والأمة التركية"، مضيفا: "سنخرج من جولة الإعادة منتصرين وبفارق كبير".وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، في وقت سابق أمس، أن "السباق الرئاسي سيحسم بجولة ثانية في 28 مايو/ أيار الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230515/الانتخابات-التركية-كليجدار-أوغلو-سنفوز-في-الانتخابات-إذا-أجريت-جولة-إعادة-1077036188.html
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الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, قطر, العالم, العالم العربي
الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, قطر, العالم, العالم العربي
أبراج في قطر تضيء بالعلم التركي وصورة أردوغان مع بدء الانتخابات الرئاسية... فيديو
09:05 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 09:06 GMT 16.05.2023) تابعنا عبر
تداول مستخدمون على مواقع التواصل ووسائل إعلام، مقطعا مصورا لمبنى في دولة قطر، وهو مضاء بالعلم التركي وصورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.
ويرصد الفيديو أبراجا داخل قطر، مضاءة بعلم تركيا وصورة أردوغان
، وذلك في يوم الأحد الموافق 14 مايو/ أيار.
ولطالما اعتبرت قطر حليفا استراتيجيا لتركيا، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2014، تأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين.
وبشكل سنوي، يتم عقد اجتماعات اللجنة الاستراتيجية على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية بين البلدين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، أمس الاثنين، "احترام إرادة الشعب بعد الذهاب إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية".
وقال أردوغان، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فإن الفائز هو الديمقراطية التركية والأمة التركية"، مضيفا: "سنخرج من جولة الإعادة منتصرين وبفارق كبير
".
وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، في وقت سابق أمس، أن "السباق الرئاسي سيحسم بجولة ثانية في 28 مايو/ أيار الجاري.