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https://sputnikarabic.ae/20230516/أردوغان-يتعهد-بتنفيذ-جميع-وعوده-الانتخابية-في-حال-فوزه-1077115958.html
أردوغان يتعهد بتنفيذ جميع وعوده الانتخابية في حال فوزه
أردوغان يتعهد بتنفيذ جميع وعوده الانتخابية في حال فوزه
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ جميع الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية في حال فوزه في جولة الإعادة. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T20:40+0000
2023-05-16T20:40+0000
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رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك خلال مشاركته في بث لقنوات محلية، أجاب في إطاره على أسئلة الصحفيين، بشأن الانتخابات التي شهدتها البلاد يوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إنه سينفذ الوعود الانتخابية كافة، "الواحد تلو الآخر بإذن الله، بعد أن نحصل على التفويض من الشعب، بعد 28 مايو/أيار".أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أمس الاثنين، أنه من المقرر إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 28 مايو، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.تقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230516/أردوغان-سنواصل-كفاحنا-ضد-عناصر-بي-كي-كي-داخل-البلاد-وخارجها-1077112141.html
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الأخبار, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان

أردوغان يتعهد بتنفيذ جميع وعوده الانتخابية في حال فوزه

20:40 GMT 16.05.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© Sputnik . POOL
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تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ جميع الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية في حال فوزه في جولة الإعادة.
جاء ذلك خلال مشاركته في بث لقنوات محلية، أجاب في إطاره على أسئلة الصحفيين، بشأن الانتخابات التي شهدتها البلاد يوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
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وقال الرئيس التركي إنه سينفذ الوعود الانتخابية كافة، "الواحد تلو الآخر بإذن الله، بعد أن نحصل على التفويض من الشعب، بعد 28 مايو/أيار".
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أمس الاثنين، أنه من المقرر إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 28 مايو، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
تقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
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