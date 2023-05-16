https://sputnikarabic.ae/20230516/أوبك-والصين-تؤكدان-التزامهما-بالعمل-معا-لتحقيق-الاستقرار-في-سوق-النفط-1077090434.html

"أوبك" والصين تؤكدان التزامهما بالعمل معا لتحقيق الاستقرار في سوق النفط

"أوبك" والصين تؤكدان التزامهما بالعمل معا لتحقيق الاستقرار في سوق النفط

أكدت الصين ومنظمة "أوبك"، اليوم الثلاثاء، التزامهما بالعمل معًا من أجل تحقيق الاستقرار في سوق النفط. 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T11:08+0000

2023-05-16T11:08+0000

2023-05-16T11:08+0000

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جاء ذلك خلال الاجتماع السادس الرفيع المستوى لحوار الطاقة بين "أوبك" والصين، اليوم، في العاصمة الصينية بكين، وفقًا لبيان من المنظمة.وشارك في رئاسة الاجتماع، الأمين العام لمنظمة "أوبك"، هيثم الغيث، ومدير إدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، تشانغ جيان هوا.وفي اجتماعهما، جددت "أوبك" والصين التزامهما بالعمل معا لتحقيق هدف استقرار سوق النفط، الذي يدعم النمو الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة.وقال الغيث إن "أوبك" أنشأت مع الصين إطارا عمليا متوازنا للتعاون، وطورا سويا تبادلا مستمرا لوجهات النظر على جميع المستويات بشأن قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أمن العرض والطلب، ونحن نقدر شراكتنا مع الصين، ونتطلع إلى استمرار التعاون في المستقبل".يذكر أن السعودية والإمارات والكويت قررت خفض إنتاجها اليومي بشكل منسق بإجمالي 772 ألف برميل يوميا، ابتداء من مايو/ أيار الجاري، على أن يستمر الخفض بهذا المعدل حتى نهاية العام الحالي.واتخذ العراق الخطوة نفسها، بينما أعلنت الجزائر خفضا "طوعيا" مقداره 48 ألف برميل يوميا خلال المدة نفسها.يذكر أن الخفض الطوعي الجديد، يضاف للقرار السابق الذي أعلنته "أوبك +" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي يقضي بخفض مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي 2023.

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