https://sputnikarabic.ae/20230516/أوكرانيا-تعلن-تورطها-في-جرائم-قتل-مشاهير-روس-1077107432.html
أوكرانيا تعلن تورطها في جرائم قتل مشاهير روس
أوكرانيا تعلن تورطها في جرائم قتل مشاهير روس
أعلن رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف، اليوم الثلاثاء، أن كييف متورطة في قتل المشاهير الروس. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T15:44+0000
2023-05-16T15:44+0000
2023-05-16T15:44+0000
روسيا
العالم
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وقال بودانوف في مقابلة نُشرت على موقع "يوتيوب"، ردا على سؤال عما إذا كان الجيش الأوكراني قادرًا على القيام بمحاولة اغتيال الصحفي فلاديمير سولوفيوف والعالم السياسي ألكسندر دوغين: "لدينا بالفعل العديد، بما في ذلك الشخصيات العامة والإعلامية".وفي السياق نفسه، رفض بودانوف تسمية أشخاص معينين.وفي وقت سابق، قال بودانوف أيضًا إن كييف "قتلت وستقتل الروس في أي مكان في العالم حتى "النصر الكامل لأوكرانيا".وصف الكرملين هذه الكلمات بأنها وحشية، وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نظام كييف لا يرعى نشاطا إرهابيا فحسب، بل هو المنظم المباشر لهذا النشاط.ووفقا له، فإن مثل هذه التصريحات تؤكد مرة أخرى صحة قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في شن العملية العسكرية الخاصة.وانتقد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس الاثنين، الدول الغربية على موقفها المخزي لعدم اكتراثها بدعوات أوكرانيا لقتل الروس.
https://sputnikarabic.ae/20230515/نيبينزيا-المدنيون-ضحايا-لضخ-الأسلحة-المستمر-لأوكرانيا-1077073932.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
أوكرانيا تعلن تورطها في جرائم قتل مشاهير روس
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أعلن رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف، اليوم الثلاثاء، أن كييف متورطة في قتل المشاهير الروس.
وقال بودانوف في مقابلة نُشرت على موقع "يوتيوب"، ردا على سؤال عما إذا كان الجيش الأوكراني قادرًا على القيام بمحاولة اغتيال الصحفي فلاديمير سولوفيوف والعالم السياسي ألكسندر دوغين: "لدينا بالفعل العديد، بما في ذلك الشخصيات العامة والإعلامية".
وفي السياق نفسه، رفض بودانوف تسمية أشخاص معينين.
وفي وقت سابق، قال بودانوف أيضًا إن كييف "قتلت وستقتل الروس في أي مكان في العالم حتى "النصر الكامل لأوكرانيا".
وصف الكرملين هذه الكلمات بأنها وحشية، وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نظام كييف لا يرعى نشاطا إرهابيا فحسب، بل هو المنظم المباشر لهذا النشاط.
ووفقا له، فإن مثل هذه التصريحات تؤكد مرة أخرى صحة قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في شن العملية العسكرية الخاصة.
وانتقد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس الاثنين، الدول الغربية على موقفها المخزي لعدم اكتراثها بدعوات أوكرانيا لقتل الروس.