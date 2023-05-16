https://sputnikarabic.ae/20230516/أوكرانيا-تنضم-إلى-مركز-الناتو-السيبراني-1077100428.html
أوكرانيا تنضم إلى مركز الناتو السيبراني
أوكرانيا تنضم إلى مركز الناتو السيبراني
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا انضمت إلى مركز الناتو السيبراني. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T13:51+0000
2023-05-16T13:51+0000
2023-05-16T13:51+0000
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وكتبت وزارة الخارجية الأوكرانية على تويتر:"اليوم، يتم رفع العلم الوطني الأوكراني رسميا في مقر مركز "الناتو" السيبراني في تالين، مما يمثل الدخول الرسمي لأوكرانيا إلى المركز السيبراني".وفي عام 2008، وافق مجلس شمال الأطلسي التابع لحلف "الناتو" على اعتماد مركز الدفاع الإلكتروني التابع لحلف الناتو في العاصمة الإستونية تالين، ومنحه وضع منظمة عسكرية دولية. وتتمثل مهمة المركز في تعزيز التعاون وتحسين تبادل المعلومات بين دول الناتو وشركائها في مجال الدفاع الإلكتروني.ويقوم المركز بإعداد برامج تدريبية، وتطوير الوثائق القانونية والسياسية في هذا المجال، وينظم تدريبات الدفاع السيبراني الدولية الدروع المقفلة.في نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن "كييف تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بآلية مستعجلة".وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى أن مثل هذا الإجراء أصبح غير عملي وليس في الوقت المناسب.وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على بيان زيلينسكي، موقف الحلف لم يتغير بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها وعلى سياسة" الأبواب المفتوحة "، لكنه شدد على أن الحلف سيركز جهوده على مساعدة كييف.يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230516/صحيفة-صينية-تكشف-عن-خطة-الولايات-المتحدة-مع-أوروبا-لإضعاف-روسيا-1077096523.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تنضم إلى مركز الناتو السيبراني
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أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا انضمت إلى مركز الناتو السيبراني.
وكتبت وزارة الخارجية الأوكرانية على تويتر:"اليوم، يتم رفع العلم الوطني الأوكراني رسميا في مقر مركز "الناتو" السيبراني في تالين، مما يمثل الدخول الرسمي لأوكرانيا إلى المركز السيبراني".
وفي عام 2008، وافق مجلس شمال الأطلسي التابع لحلف "الناتو" على اعتماد مركز الدفاع الإلكتروني التابع لحلف الناتو في العاصمة الإستونية تالين، ومنحه وضع منظمة عسكرية دولية. وتتمثل مهمة المركز في تعزيز التعاون وتحسين تبادل المعلومات بين دول الناتو وشركائها في مجال الدفاع الإلكتروني.
ويقوم المركز بإعداد برامج تدريبية، وتطوير الوثائق القانونية والسياسية في هذا المجال، وينظم تدريبات الدفاع السيبراني الدولية الدروع المقفلة.
في نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن "كييف تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بآلية مستعجلة".
وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى أن مثل هذا الإجراء أصبح غير عملي وليس في الوقت المناسب.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على بيان زيلينسكي، موقف الحلف لم يتغير بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها وعلى سياسة" الأبواب المفتوحة "، لكنه شدد على أن الحلف سيركز جهوده على مساعدة كييف.
يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.