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https://sputnikarabic.ae/20230516/إعلام-المجر-لم-توافق-على-تخصيص-شريحة-للمساعدة-العسكرية-لأوكرانيا-1077116121.html
إعلام: المجر لم توافق على تخصيص شريحة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا
إعلام: المجر لم توافق على تخصيص شريحة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام غربية، بأن المجر لم توافق على تخصيص شريحة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا من صندوق "السلام الأوروبي". 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T20:48+0000
2023-05-16T20:48+0000
المجر
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وقالت الخدمة الصحفية للحكومة المجرية: "لا توافق المجر على حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يستخدم صندوق السلام الأوروبي حصريًا فيما يتعلق بأوكرانيا، لأن هذا لا يسمح بتوجيه الأموال الكافية للنهوض بمصالح الاتحاد الأوروبي في مجالات أخرى".وتأسس صندوق النقد الأوروبي في مارس/ آذار 2021 بموجب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة من أجل تعزيز دور الاتحاد الأوروبي المعلن ذاتيا كمزود أمن عالمي، وتشمل الأغراض المعلنة لصندوق حماية البيئة الحفاظ على السلام ومنع النزاعات.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230516/مكتب-زيلينسكي-أوكرانيا-تفتقر-إلى-الأسلحة-لشن-هجوم-مضاد--1077115593.html
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المجر, العالم
المجر, العالم

إعلام: المجر لم توافق على تخصيص شريحة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا

20:48 GMT 16.05.2023
© Photo / Dan Novac/Pixabay / نهر دانوب في بودابست، المجر
نهر دانوب في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© Photo / Dan Novac/Pixabay /
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ذكرت وسائل إعلام غربية، بأن المجر لم توافق على تخصيص شريحة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا من صندوق "السلام الأوروبي".
وقالت الخدمة الصحفية للحكومة المجرية: "لا توافق المجر على حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يستخدم صندوق السلام الأوروبي حصريًا فيما يتعلق بأوكرانيا، لأن هذا لا يسمح بتوجيه الأموال الكافية للنهوض بمصالح الاتحاد الأوروبي في مجالات أخرى".
وتأسس صندوق النقد الأوروبي في مارس/ آذار 2021 بموجب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة من أجل تعزيز دور الاتحاد الأوروبي المعلن ذاتيا كمزود أمن عالمي، وتشمل الأغراض المعلنة لصندوق حماية البيئة الحفاظ على السلام ومنع النزاعات.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد
20:11 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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