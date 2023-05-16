https://sputnikarabic.ae/20230516/إيران-عن-المشاركة-المرتفعة-في-الانتخابات-الرئاسية-التركية-انتصار-للديمقراطية-1077097965.html
إيران عن المشاركة المرتفعة في الانتخابات الرئاسية التركية: انتصار للديمقراطية
إيران عن المشاركة المرتفعة في الانتخابات الرئاسية التركية: انتصار للديمقراطية
أكدت إيران أن معدلات المشاركة الانتخابية المرتفعة في الانتخابات الرئاسية التركية، هي "انتصار للديمقراطية". 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T13:22+0000
2023-05-16T13:22+0000
2023-05-16T13:22+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس الاثنين: "إن إجراء التصويت بنجاح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، يوم الأحد، علامة على انتصار الديمقراطية في الدولة المجاورة والمسلمة".وبينما تمنى كنعاني للمتنافسين في الانتخابات الرئاسية التركية كل التوفيق، فقدم تهنئته للشعب التركي ومنظمي الانتخابات، وكذلك الأحزاب السياسية في تركيا.وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، أمس الاثنين، إنه "حتى بعدما يتم فرز 35874 صوتا متبقية غير محسوبة في الخارج، فلن يضمن ذلك الأغلبية اللازمة للفوز بالانتخابات على الفور"، مؤكدا أن النتائج الأولية أظهرت حصول أردوغان على نسبة 49.51 في المئة، مقابل 44.88 في المئة لمنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، بينما حصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17 في المئة من الأصوات.ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة في حزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور)، كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.
https://sputnikarabic.ae/20230515/أردوغان-سنخرج-من-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-منتصرين-ونحقق-فوزا-تاريخيا-1077075295.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, العالم
أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, العالم
إيران عن المشاركة المرتفعة في الانتخابات الرئاسية التركية: انتصار للديمقراطية
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أكدت إيران أن معدلات المشاركة الانتخابية المرتفعة في الانتخابات الرئاسية التركية، هي "انتصار للديمقراطية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس الاثنين: "إن إجراء التصويت بنجاح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، يوم الأحد، علامة على انتصار الديمقراطية في الدولة المجاورة والمسلمة".
وبينما تمنى كنعاني للمتنافسين في الانتخابات الرئاسية التركية كل التوفيق، فقدم تهنئته للشعب التركي ومنظمي الانتخابات، وكذلك الأحزاب السياسية في تركيا.
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، أمس الاثنين، إنه "حتى بعدما يتم فرز 35874 صوتا متبقية غير محسوبة في الخارج، فلن يضمن ذلك الأغلبية اللازمة للفوز بالانتخابات على الفور"، مؤكدا أن النتائج الأولية أظهرت حصول أردوغان على نسبة 49.51 في المئة
، مقابل 44.88 في المئة لمنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، بينما حصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17 في المئة من الأصوات.
ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة في حزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور)، كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.
وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.