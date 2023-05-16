https://sputnikarabic.ae/20230516/الأردن-يبدأ-بإرسال-منازل-جاهزة-لمتضرري-الزلزال-في-سوريا-1077104275.html

الأردن يبدأ بإرسال منازل جاهزة لمتضرري الزلزال في سوريا

الأردن يبدأ بإرسال منازل جاهزة لمتضرري الزلزال في سوريا

أرسلت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، دفعة أولى من منازل جاهزة لمتضرري الزلزال في سوريا. 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T14:44+0000

2023-05-16T14:44+0000

2023-05-16T14:52+0000

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أفاد مراسل "سبوتنيك" في مدينة درعا السورية، بوصول 5 شاحنات أردنية إلى الأراضي السورية، تحمل على متنها 10 منازل إقامة مؤقتة دعماً لمنكوبي الزلزال وصلت عن طريق مركز نصيب الحدودي مع الأردن.والمنازل العشرة التي استلمتها مؤسسة (الأمانة السورية للتنمية)، هي دفعة أولى من 60 منزلا مقدمة من الشعب الأردني وجمعية (مسلمون حول العالم).وأشار المهندس شادي أبازيد، مدير مركز نصيب الحدودي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إلى أن "الكرفانات التي وصلت مجهزة بشكل كامل للسكن مباشرة، لاسيما من جهة الأثاث والاحتياجات المنزلية".وأضاف أبازيد أنه تم استلام الشحنة من قبل مندوب (الأمانة السورية للتنمية) لإيصالها إلى لجنة الإغاثة الفرعية في محافظة اللاذقية.وأوضح زيد الشنطي، ممثل جمعية (مسلمون حول العالم) أن "هذه الشاحنات تاتي كدفعة أولى، وستأتي دفعات أخرى تضم 60 كرفانة ستصل على مراحل عن طريق مركز نصيب الحدودي".وأضاف الشنطي: "بعد الانتهاء من هذه الدفعات، سيتم توجيه عمل الجمعية نحو ترميم المنازل المتضررة جراء الزلزال في سوريا".وبلغ عدد المهجرين في المحافظات السورية المنكوبة جراء الزلزال إلى328301 شخص، يسكنون في مراكز إيواء مؤقتة افتتحتها الحكومة السورية لهذا الغرض.و قال أحمد الباشا، أمين جمارك نصيب لوكالة "سبوتنيك": "تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتبسيط جميع الإجراءات لدخول الشاحنات. وأن أمانة جمارك نصيب كوادرها تعمل دائما على تسهيل إجراءات عبور الشاحنات والمساعدات المقدمة من جميع الدول دعماً للمنكوبين".ووفقا لبيانات وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا، فإن الحكومة افتتحت 204 مراكز إيواء في المحافظات التي ضربها الزلزال (حلب، اللاذقية، حماة، طرطوس، حمص)، يقطنها 136920 شخصاً، فيما 191381 شخصاً يقطنون في منازل أقربائهم أو في مساكن مؤقتة.وتسببت كارثة الزلزال بتدمير مئات المنازل، فيما هناك 4700 بناء تحتاج للهدم جراء تضررها بشكل كبير، في مقابل 43993 بناء آخر بحاجة للتدعيم قبل عودة السكان إليها.

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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, زلزال, تقارير سبوتنيك, حصري