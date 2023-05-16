https://sputnikarabic.ae/20230516/الأمم-المتحدة-تعلق-على-تصريحات-رئيس-المخابرات-الأوكرانية-حول-قتل-مشاهير-روس-1077114000.html
الأمم المتحدة تعلق على تصريحات رئيس المخابرات الأوكرانية حول "قتل مشاهير روس"
الأمم المتحدة تعلق على تصريحات رئيس المخابرات الأوكرانية حول "قتل مشاهير روس"
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه لم يطّلع على تصريحات رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بشأن "الهجمات على... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T18:48+0000
2023-05-16T18:48+0000
2023-05-16T18:48+0000
روسيا
العالم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068571450_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60772e6c874feff56aeb5707410e17af.jpg
وقال دوجاريك ردا على طلب للتعليق على كلام بودانوف في إفادة صحفية: "لم أر الاقتباس، لا أستطيع التحدث عن صحته، بالطبع، نحن نعارض أي أعمال إرهابية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف، أن كييف متورطة في قتل المشاهير الروس.وقال بودانوف ردا على سؤال عما إذا كان الجيش الأوكراني قادرًا على القيام بمحاولة اغتيال الصحفي فلاديمير سولوفيوف والعالم السياسي ألكسندر دوغين: "لدينا بالفعل العديد، بما في ذلك الشخصيات العامة والإعلامية".وفي وقت سابق، قال بودانوف أيضًا إن كييف "قتلت وستقتل الروس في أي مكان في العالم حتى "النصر الكامل لأوكرانيا".وصف الكرملين هذه الكلمات بأنها وحشية، وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نظام كييف لا يرعى نشاطا إرهابيا فحسب، بل هو المنظم المباشر لهذا النشاط.
https://sputnikarabic.ae/20230516/أوكرانيا-تعلن-تورطها-في-جرائم-قتل-مشاهير-روس-1077107432.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068571450_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff527c0f52450b3e5206b3566e4aae83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تعلق على تصريحات رئيس المخابرات الأوكرانية حول "قتل مشاهير روس"
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه لم يطّلع على تصريحات رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بشأن "الهجمات على الروس"، لكن الأمم المتحدة تعارض أي هجمات إرهابية.
وقال دوجاريك ردا على طلب للتعليق على كلام بودانوف في إفادة صحفية: "لم أر الاقتباس، لا أستطيع التحدث عن صحته، بالطبع، نحن نعارض أي أعمال إرهابية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف، أن كييف متورطة في قتل المشاهير الروس.
وقال بودانوف ردا على سؤال عما إذا كان الجيش الأوكراني قادرًا على القيام بمحاولة اغتيال الصحفي فلاديمير سولوفيوف والعالم السياسي ألكسندر دوغين: "لدينا بالفعل العديد، بما في ذلك الشخصيات العامة والإعلامية".
وفي وقت سابق، قال بودانوف أيضًا إن كييف "قتلت وستقتل الروس في أي مكان في العالم حتى "النصر الكامل لأوكرانيا".
وصف الكرملين هذه الكلمات بأنها وحشية، وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نظام كييف لا يرعى نشاطا إرهابيا فحسب، بل هو المنظم المباشر لهذا النشاط.