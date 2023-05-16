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الأمم المتحدة تعلق على تصريحات رئيس المخابرات الأوكرانية حول "قتل مشاهير روس"
الأمم المتحدة تعلق على تصريحات رئيس المخابرات الأوكرانية حول "قتل مشاهير روس"
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه لم يطّلع على تصريحات رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بشأن "الهجمات على... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T18:48+0000
2023-05-16T18:48+0000
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وقال دوجاريك ردا على طلب للتعليق على كلام بودانوف في إفادة صحفية: "لم أر الاقتباس، لا أستطيع التحدث عن صحته، بالطبع، نحن نعارض أي أعمال إرهابية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف، أن كييف متورطة في قتل المشاهير الروس.وقال بودانوف ردا على سؤال عما إذا كان الجيش الأوكراني قادرًا على القيام بمحاولة اغتيال الصحفي فلاديمير سولوفيوف والعالم السياسي ألكسندر دوغين: "لدينا بالفعل العديد، بما في ذلك الشخصيات العامة والإعلامية".وفي وقت سابق، قال بودانوف أيضًا إن كييف "قتلت وستقتل الروس في أي مكان في العالم حتى "النصر الكامل لأوكرانيا".وصف الكرملين هذه الكلمات بأنها وحشية، وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نظام كييف لا يرعى نشاطا إرهابيا فحسب، بل هو المنظم المباشر لهذا النشاط.
https://sputnikarabic.ae/20230516/أوكرانيا-تعلن-تورطها-في-جرائم-قتل-مشاهير-روس-1077107432.html
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روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تعلق على تصريحات رئيس المخابرات الأوكرانية حول "قتل مشاهير روس"

18:48 GMT 16.05.2023
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه لم يطّلع على تصريحات رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بشأن "الهجمات على الروس"، لكن الأمم المتحدة تعارض أي هجمات إرهابية.
وقال دوجاريك ردا على طلب للتعليق على كلام بودانوف في إفادة صحفية: "لم أر الاقتباس، لا أستطيع التحدث عن صحته، بالطبع، نحن نعارض أي أعمال إرهابية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف، أن كييف متورطة في قتل المشاهير الروس.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
أوكرانيا تعلن تورطها في جرائم قتل مشاهير روس
15:44 GMT
وقال بودانوف ردا على سؤال عما إذا كان الجيش الأوكراني قادرًا على القيام بمحاولة اغتيال الصحفي فلاديمير سولوفيوف والعالم السياسي ألكسندر دوغين: "لدينا بالفعل العديد، بما في ذلك الشخصيات العامة والإعلامية".
وفي وقت سابق، قال بودانوف أيضًا إن كييف "قتلت وستقتل الروس في أي مكان في العالم حتى "النصر الكامل لأوكرانيا".
وصف الكرملين هذه الكلمات بأنها وحشية، وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نظام كييف لا يرعى نشاطا إرهابيا فحسب، بل هو المنظم المباشر لهذا النشاط.
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