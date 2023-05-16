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https://sputnikarabic.ae/20230516/الإمارات-ترسل-طائرتين-تحملان-إمدادات-غذائية-لإغاثة-الشعب-السوداني-1077115366.html
الإمارات ترسل طائرتين تحملان إمدادات غذائية لإغاثة الشعب السوداني
الإمارات ترسل طائرتين تحملان إمدادات غذائية لإغاثة الشعب السوداني
أرسلت الإمارات 34 طنا من الإمدادات الغذائية لدعم الشعب السوداني على متن طائرتين تابعتين لها وصلت إحداهما إلى السودان والأخرى إلى تشاد. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T19:58+0000
2023-05-16T19:58+0000
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ووصلت الطائرة الأولى إلى مطار بورتسودان محملة بـ 18 طنا من الإمدادات الغذائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء.ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة الثانية كانت محملة بـ 16 طنا من المساعدات الغذائية ووصلت إلى تشاد تمهيدا لنقلها إلى السودان.ويأتي ذلك ضمن المساعدات التي تقدمها الإمارات لدعم اللاجئين السودانيين، الذين تضرروا من ظروف الصراع الذي تشهده البلاد.ويشهد السودان صراعا، منذ الشهر الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، راح ضحيته أكثر من 800 مدني.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد توصلا خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة، شمل ذلك تعهدهما بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230516/السودان-ارتفاع-حصيلة-قتلى-المدنيين-في-الاشتباكات-إلى-822-شخصا-1077089944.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الأخبار
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الأخبار

الإمارات ترسل طائرتين تحملان إمدادات غذائية لإغاثة الشعب السوداني

19:58 GMT 16.05.2023
© Photo / عادل عبد الباقيتوزيع مساعدات إنسانية في الخرطوم
توزيع مساعدات إنسانية في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© Photo / عادل عبد الباقي
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أرسلت الإمارات 34 طنا من الإمدادات الغذائية لدعم الشعب السوداني على متن طائرتين تابعتين لها وصلت إحداهما إلى السودان والأخرى إلى تشاد.
ووصلت الطائرة الأولى إلى مطار بورتسودان محملة بـ 18 طنا من الإمدادات الغذائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة الثانية كانت محملة بـ 16 طنا من المساعدات الغذائية ووصلت إلى تشاد تمهيدا لنقلها إلى السودان.
سودانيون يفرون من أحيائهم وسط قتال بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
السودان... ارتفاع حصيلة قتلى المدنيين في الاشتباكات إلى 822 شخصا
10:40 GMT
ويأتي ذلك ضمن المساعدات التي تقدمها الإمارات لدعم اللاجئين السودانيين، الذين تضرروا من ظروف الصراع الذي تشهده البلاد.
ويشهد السودان صراعا، منذ الشهر الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، راح ضحيته أكثر من 800 مدني.
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد توصلا خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة، شمل ذلك تعهدهما بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.
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