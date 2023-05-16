https://sputnikarabic.ae/20230516/الاستثمار-المباشر-الروسي-في-آسيا-الوسطى-خلال-عام-2022-يتجاوز-36-مليار-دولار-1077085657.html
الاستثمار المباشر الروسي في آسيا الوسطى خلال عام 2022 يتجاوز 3.6 مليار دولار
الاستثمار المباشر الروسي في آسيا الوسطى خلال عام 2022 يتجاوز 3.6 مليار دولار
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمار الروسي المباشر في اقتصاد منطقة آسيا الوسطى، بلغ أكثر من 3.6 مليار دولار في عام... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T09:26+0000
2023-05-16T09:26+0000
2023-05-16T09:26+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال غالوزين في كلمة له عبر الإنترنت في مؤتمر آسيا الوسطى الثالث لنادي فالداي للحوار: "بلغ حجم الاستثمار الروسي المباشر في اقتصاد المنطقة العام الماضي أكثر من 3.6 مليار دولار".وأضاف نائب وزير خارجية روسيا، أن إجمالي حجم الاستثمارات المتراكمة في اقتصاد بلدان آسيا الوسطى منذ 2015، قد تجاوز 25 مليار دولار.وتستضيف جامعة تومسك الحكومية (غرب سيبيريا)، في الفترة 16-17 أيار/مايو، أعمال مؤتمر آسيا الوسطى الثالث لنادي فالداي للحوار موضوع "روسيا وآسيا الوسطى: التواصل مع العالم المتغير"؛ حيث يناقش نحو 60 خبيرا من 10 دول آفاق التعاون بين روسيا ودول آسيا الوسطى في بيئة جيوسياسية متغيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230516/الخارجية-الروسية-أمريكا-والناتو-يحاولان-جعل-آسيا-الوسطى-جسرا-لتهديد-روسيا-1077082887.html
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روسيا, اقتصاد
الاستثمار المباشر الروسي في آسيا الوسطى خلال عام 2022 يتجاوز 3.6 مليار دولار
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمار الروسي المباشر في اقتصاد منطقة آسيا الوسطى، بلغ أكثر من 3.6 مليار دولار في عام 2022.
وقال غالوزين في كلمة له عبر الإنترنت في مؤتمر آسيا الوسطى الثالث لنادي فالداي للحوار: "بلغ حجم الاستثمار الروسي المباشر في اقتصاد المنطقة العام الماضي أكثر من 3.6 مليار دولار".
وأضاف نائب وزير خارجية روسيا، أن إجمالي حجم الاستثمارات المتراكمة في اقتصاد بلدان آسيا الوسطى منذ 2015، قد تجاوز 25 مليار دولار.
وتستضيف جامعة تومسك الحكومية (غرب سيبيريا)، في الفترة 16-17 أيار/مايو، أعمال مؤتمر آسيا الوسطى الثالث لنادي فالداي للحوار موضوع "روسيا وآسيا الوسطى: التواصل مع العالم المتغير"؛ حيث يناقش نحو 60 خبيرا من 10 دول آفاق التعاون بين روسيا ودول آسيا الوسطى في بيئة جيوسياسية متغيرة.