https://sputnikarabic.ae/20230516/الخارجية-الروسية-أمريكا-والناتو-يحاولان-جعل-آسيا-الوسطى-جسرا-لتهديد-روسيا-1077082887.html

الخارجية الروسية: أمريكا و"الناتو" يحاولان جعل آسيا الوسطى جسرا لتهديد روسيا

الخارجية الروسية: أمريكا و"الناتو" يحاولان جعل آسيا الوسطى جسرا لتهديد روسيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يحاولان تحويل منطقة آسيا الوسطى إلى رأس جسر،... 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T06:38+0000

2023-05-16T06:38+0000

2023-05-16T06:38+0000

روسيا

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وقال غالوزين، متحدثا في مؤتمر آسيا الوسطى الثالث لنادي "فالداي" للحوار: "الولايات المتحدة وحلف الناتو، يحاولان إشراك دول آسيا الوسطى فيما يسمى ببرامج الشراكة والدورات التدريبية، ولا يتوقفان عن المطالبة باستئناف التدريبات المشتركة في المنطقة ونشر بنيتها التحتية العسكرية".وأضاف أنه "من الواضح أن كل هذه الجهود تهدف إلى احتواء روسيا وفصل المنطقة عن بلادنا وتحويلها تدريجيًا إلى رأس جسر لتهديد حدودنا الجنوبية".أعلن مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أن الولايات المتحدة لا تخفي استياءها من العلاقات العميقة لدول آسيا الوسطى مع روسيا.وقال ستيرليك لوكالة "سبوتنيك": "أظهرت الأحداث الجارية افتقار الاتحاد الأوروبي إلى الاستقلال في اختيار استراتيجيته الإقليمية. أهدافه وتقنياته هي "الاستنساخ" عن المنشآت الأمريكية".

https://sputnikarabic.ae/20230210/الخارجية-الروسية-واشنطن-لا-تخفي-استياءها-من-العلاقات-العميقة-لدول-آسيا-الوسطى-مع-موسكو-1073337945.html

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