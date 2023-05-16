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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230516/الدفاعات-الجوية-تسقط-مسيرة-أوكرانية-في-كلينتسي-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1077082669.html
الدفاعات الجوية تسقط مسيرة أوكرانية في كلينتسي في مقاطعة بريانسك الروسية
الدفاعات الجوية تسقط مسيرة أوكرانية في كلينتسي في مقاطعة بريانسك الروسية
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في مدينة كلينتسي، في المقاطعة... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T05:30+0000
2023-05-16T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب بوغوماز في صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "اليوم أسقطت دفاعاتنا الجوية طائرة مسيرة أوكرانية في كلينتسي، دون وقوع إصابات".وذكر بوغوماز أن الحادث أدى إلى تضرر واجهة أحد المنازل.ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230516/روغوف-الجيش-الروسي-يشن-هجوما-على-تجمع-كبير-للقوات-الأوكرانية-في-أوريخوف-1077081781.html
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روسيا

الدفاعات الجوية تسقط مسيرة أوكرانية في كلينتسي في مقاطعة بريانسك الروسية

05:30 GMT 16.05.2023
© Photo / Russian Defense Ministry / وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© Photo / Russian Defense Ministry /
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أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في مدينة كلينتسي، في المقاطعة القريبة من الحدود الأوكرانية.
وكتب بوغوماز في صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "اليوم أسقطت دفاعاتنا الجوية طائرة مسيرة أوكرانية في كلينتسي، دون وقوع إصابات".
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وذكر بوغوماز أن الحادث أدى إلى تضرر واجهة أحد المنازل.

ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.
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