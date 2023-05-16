https://sputnikarabic.ae/20230516/الدفاعات-الجوية-تسقط-مسيرة-أوكرانية-في-كلينتسي-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1077082669.html
الدفاعات الجوية تسقط مسيرة أوكرانية في كلينتسي في مقاطعة بريانسك الروسية
الدفاعات الجوية تسقط مسيرة أوكرانية في كلينتسي في مقاطعة بريانسك الروسية
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في مدينة كلينتسي، في المقاطعة... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T05:30+0000
2023-05-16T05:30+0000
2023-05-16T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب بوغوماز في صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "اليوم أسقطت دفاعاتنا الجوية طائرة مسيرة أوكرانية في كلينتسي، دون وقوع إصابات".وذكر بوغوماز أن الحادث أدى إلى تضرر واجهة أحد المنازل.ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230516/روغوف-الجيش-الروسي-يشن-هجوما-على-تجمع-كبير-للقوات-الأوكرانية-في-أوريخوف-1077081781.html
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روسيا
الدفاعات الجوية تسقط مسيرة أوكرانية في كلينتسي في مقاطعة بريانسك الروسية
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أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في مدينة كلينتسي، في المقاطعة القريبة من الحدود الأوكرانية.
وكتب بوغوماز في صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "اليوم أسقطت دفاعاتنا الجوية طائرة مسيرة أوكرانية في كلينتسي، دون وقوع إصابات".
وذكر بوغوماز أن الحادث أدى إلى تضرر واجهة أحد المنازل.
ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.