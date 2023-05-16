https://sputnikarabic.ae/20230516/الدفاعات-الروسية-تسقط-مقاتلات-أوكرانية-سو-24-وسو-25-1077088141.html
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين "سو-24" و"سو-25"
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين "سو-24" و"سو-25"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24". 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T09:48+0000
2023-05-16T09:48+0000
2023-05-16T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102681/58/1026815853_0:118:3265:1955_1920x0_80_0_0_49455039580a79731c68166c7cbebb30.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين من طراز "سو-25" و"سو 24" تابعتان للقوات الجوية الأوكرانية، في مناطق فارفاروفكا وكراسنوارميسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102681/58/1026815853_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2f6f4290c7f868d931add7da9f9d90a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين "سو-24" و"سو-25"
09:48 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 09:53 GMT 16.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين من طراز "سو-25" و"سو 24" تابعتان للقوات الجوية الأوكرانية، في مناطق فارفاروفكا وكراسنوارميسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".